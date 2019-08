Google sta per chiudere un altro suo servizio inutilizzato | dite addio a “Follow Your

I promemoria di Google Assistant ora diventano più utili quando le notifiche vengono espanse : Nelle ultime settimane i promemoria impostati utilizzando Google Assistant hanno ottenuto dei miglioramenti nella loro gestione da parte dell'utente. In precedenza tutti i promemoria di Google Assistant erano raggruppati in una singola notifica senza la possibilità di interagire con nessuno di essi, mentre ora sono separati in modo da poterli posticipare, eliminare o contrassegnarli come completati singolarmente. L'articolo I promemoria di ...

Google annuncia uno Stadia Connect per la fine di agosto : Se anche voi siete incuriositi da Stadia (proposta di Google per il cloud gaming) e non vedete l'ora di saperne di più, allora sarete felici nel sapere che Google ha annunciato uno uno Stadia Connect per la fine di agosto, precisamente il 10 agosto.L'evento sarà andrà in onda poco prima della Gamescom 2019 e un'ora prima della trasmissione Opening Night Live presentata dal giornalista e conduttore Geoff Keighley (in cui comparirà la stessa ...

Android Q beta 5 approda su Nokia 8.1 con una novità per Google Assistant : Android Q beta 5 è disponibile da oggi su Nokia 8.1, uno degli smartphone Android One a far parte del programma Developer Preview. Ecco le novità, tra cui un rinnovato metodo per richiamare Google Assistant.

Ora puoi farti leggere i messaggi WhatsApp da Google Assistant (e rispondere) : (Foto: Androidpolice) Era richiesta da tempo e finalmente una delle funzionalità più attese di Google Assistant è diventata ufficiale seppur solo per la lingua inglese in un primo momento. L'assistente personale di Android potrà infatti andare a leggere i messaggi ricevuti su app di terze parti come WhatsApp e consentirà anche di rispondere, utilizzando solamente la voce (e le orecchie). Se finora Assistant poteva leggere soltanto i ...

Google regala una Chromecast a chi acquista un Pixel 3 sullo Store ufficiale : Se volte acquistare un Google Pixel 3 o Pixel 3 XL e state soltanto aspettando l'occasione giusta, lo Store ufficiale potrebbe avere ciò che fa al caso vostro

Google testa le tab Home ed Esplora su Chrome per Android : Google Chrome ottiene una nuova flag, denominata "Two Panes Start Surface", che permette di abilitare un'interfaccia a due riquadri: Home ed Esplora.

Google Assistant ora vi legge i messaggi di WhatsApp - Telegram e altre app e vi fa pure rispondere : Google Assistant ora è capace di leggere i messaggi di WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, GroupMe e di farvi pure rispondere con la voce!

Google Nest Hub potrebbe presto avere i controlli per spostare i contenuti riprodotti su altri dispositivi : Google sta testando su Nest Hub la feature "Sposta in" per trasferire ciò che è attualmente in fase di riproduzione (casting) su altri dispositivi Google Assistant

Google testa un altro servizio per il Play Store : ecco come funziona Play Pass : Google sta testando il nuovo servizio di abbonamento Play Pass che permette di accedere a centinaia di giochi e app senza pubblicità o costi aggiuntivi.

Come riconoscere le emozioni dell'utente? Basta una fotocamera - secondo Google : Tra le tante richieste di brevetto presentate da Google, ve n'è anche una che riguarda un particolare utilizzo che è possibile fare della fotocamera dello smartphone

Il feed di Google Assistant aggiorna YouTube Music - Spotify e le schede meteo : Il feed con gli aggiornamenti di Google Assistant sta testando una scheda meteo completa e aggiunge un carosello di suggerimenti Musicali dedicato a Spotify o YouTube Music.

Ecco perché Google si sta sbarazzando dell'app Android Auto per smartphone : Google vuole sbarazzarsi dell'app per lo smartphone visto che verrà sostituita dalla modalità guida di Google Assistant con un'interfaccia completamente nuova, inoltre Android Auto si sta sempre più specializzando per i display per Auto.

LG porta Google Assistant in tutte le soundbar e gli speaker portatili della gamma audio 2019 : LG ha presentato la sua nuova gamma audio 2019 che include le soundbar che puntano sull'effetto cinema e gli speaker XBoom con connettività bluetooth. Tutta la linea di prodotti audio 2019 integra il supporto a Google Assistant.

Google - Apple e Microsoft uniscono le forze per un nuovo standard per l'accesso ai dati sanitari dei pazienti : Si chiama CARIN Blue Button API ed è un nuovo modello sviluppato da varie aziende e che sarà testato negli USA anche da Google, Apple e Microsoft