«Chiudi gli occhi | torna bambino» | nell’infanzia di Vittoria Puccini | «Profumo di ragù»

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Ascolta la puntata nel player qui sotto: Grace Paley è stata una scrittrice e poetessa americana che – oltre ad avere concepito titoli bellissimi per le sue creature (L’importanza di non capire tutto, Più tardi nel pomeriggio, Piccoli contrattempi del vivere, Fedeltà, Enormi cambiamenti all’ultimo momento) in pochi versi è riuscita a raccontare con parole esatte quanto crescere sempre significhi anche riempirsi di vuoti e mancanze. Sono pochi versi i suoi, caldi. Fanno: «Un giorno stavo ascoltando la radio. Sentii una canzone: Oh, I long to see my mother in the doorway. Dio mio! dissi, la capisco. Tante volte ho desiderato vedere mia madre sulla soglia». Che in fondo è quello che cantavano i New Trolls in Quella carezza della sera. Insomma, ne sappiamo qualcosa tutti, dai, e con noi condivide quelle sensazioni anche una delle attrici che più ci fa fieri ...

