Sicurezza bis | è legge | e Salvini ringrazia la Vergine Maria

Ultime notizie/ Oggi ultim'ora : decreto Sicurezza bis è legge - 6 agosto - : Ultime notizie di Oggi, 6 agosto 2019: decreto Sicurezza bis è legge; bambino morto dopo soccorso nella piscina Lunigiana.

Decreto Sicurezza bis - l’aiuto della coppia «sudamericana» e la scelta di Forza Italia sulla soglia : Una trentina gli assenti al voto sul Decreto sicurezza bis, tra loro Renzi e Ghedini. I senatori del Maie: «Ma noi abbiamo sempre votato a favore della maggioranza»

Decreto Sicurezza bis è legge - Salvini : ringrazio la madonna : L'Aula del Senato ha approvato la fiducia posta dal governo sul Decreto sicurezza bis. I voti a favore sono stati 160, quelli contrari 57

M5s regge a prova voto su Sicurezza bis - solo 5 dissidenti. Salvini gongola : solo 5 'dissidenti'. Il Movimento 5 stelle regge alla prova del voto al Senato sul decreto Sicurezza bis. Nessuna frattura, nessuno strappo eclatante. Alla fine, i pentastellati che si oppongono alle nuove maximulte alle Ong e all'arresto in flagranza di reato del capitano della nave sono 5: Mantero, Fattori, La Mura, Montevecchi, Ciampolillo (anche Bogo Deledda risulta assente ma per motivi di salute). Ma i malpancisti scelgono la via piu' ...

Sicurezza bis - la paura fa 160 : Alla fine la paura fa 160. E un emiciclo di Palazzo di Madama, già in larga parte proiettato verso le spiagge e le montagne per la vacanza ferragostana, consente a Matteo Salvini di brindare per l’approvazione del suo provvedimento con 160 voti favorevoli, 57 contrari e 21 astenuti: “Il decreto Sicurezza bis – esulta su Facebook - più poteri alle forze dell’ordine, più controlli ai confini, più ...

Sicurezza bis - ok del Senato a fiducia : Roma, 5 ago. (AdnKronos) – Con 160 sì, 57 no, 21 astenuti, il Senato ha concesso la fiducia che il governo ha posto sul decreto legge Sicurezza, approvato così in via definitiva. I presenti sono stati 289, 238 i votanti, la maggioranza richiesta era di 109. Nel decreto Sicurezza bis il divieto per le navi che soccorrono i migranti di ingresso nelle acque territoriali italiane, con possibilità di multe e confische per chi viola la ...

Decreto Sicurezza bis - i “porti chiusi” e le nuove leggi sull’ordine pubblico : ecco cosa c’è nel provvedimento approvato dal Senato : Dai “porti chiusi” alle nuove leggi sull’ordine pubblico fino alle multe per i comandanti delle navi che violano il divieto d’ingresso in acque italiane. Sono le nuove norme contenute nel cosiddetto Decreto sicurezza bis, il provvedimento bandiera della Lega approvato dal Senato con il voto di fiducia. Il testo conta in totale 18 articoli e introduce alcune nuove norme sulla gestione dell’ordine pubblico durante le ...

Il decreto Sicurezza bis è legge : 160 sì - 57 i no : Il decreto sicurezza bis è legge: il Senato ha votato la fiducia con 160 sì, 57 no e 21 astenuti. I presenti in aula erano 289, i votanti 238 e la maggioranza richiesta era di 109. Curiosità: il vicepremier Matteo Salvini ha lasciato l’aula in anticipo senza attendere la conta dei voti; non ha partecipato alla votazione Elena Fattori, senatrice dissidente del Movimento 5 Stelle.Il decreto sicurezza, più poteri alle Forze dell’Ordine, più ...

Decreto Sicurezza bis : fiducia del Senato con 160 sì - è legge. E Salvini ringrazia la Beata Vergine : Applausi di Lega e M5S in aula. Zingaretti: «Italia più insicura grazie agli schavi 5S». Airola cita Formica: «La politica è merda e sangue»

Il “decreto Sicurezza bis” è legge : È stato approvato al Senato, dove il governo aveva posto la fiducia: si occupa principalmente di immigrazione e ordine pubblico

Sicurezza bis - Zingaretti : M5s schiavi : 21.09 "Il decreto Salvini è passato,l'Italia è più insicura. Grazie agli schiavi 5 stelle la situazione nelle città e nei quartieri rimarrà la stessa anzi peggiorerà". Lo dice in una nota il segretario del Pd, Nicola Zingaretti. "Avevamo chiesto -continua- il contratto per i lavoratori delle forze dell' ordine,presidi nei quartieri a rischio, rilancio e risorse dei patti della Sicurezza con i sindaci, investimenti per il recupero delle ...

Sicurezza bis - sì del Senato alla fiducia : applausi e abbracci tra i leghisti. Urla dai banchi del Pd : “Vergogna” : Il Senato ha votato la fiducia posta dal governo sul dl Sicurezza bis con 160 voti favorevoli, 57 voti contrari e 21 astenuti. Il provvedimento ha incassato l’ultimo via libera del Parlamento e con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale sarà legge. Fratelli d’Italia come annunciato si è astenuta, mentre Forza Italia non ha partecipato al voto pur rimanendo in Aula. I presenti sono stati 289, i votanti 238, la maggioranza ...

Decreto Sicurezza bis - Zingaretti : “Grazie agli schiavi 5 Stelle ora Italia meno sicura” : Duro attacco del segretario del Pd, Nicola Zingaretti, al Movimento 5 Stelle dopo l'approvazione del Decreto sicurezza bis al Senato: "Il Decreto Salvini è passato, l'Italia è più insicura. Grazie agli schiavi 5 Stelle la situazione nelle città e nei quartieri rimarrà la stessa, anzi peggiorerà. Il crimine ringrazia, le persone sono sempre sole e le paure aumentano. Salvini ci campa”.Continua a leggere