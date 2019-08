Siberia | in fiamme 4 | 3 milioni di ettari

Fonte : gqitalia

(Di martedì 6 agosto 2019) Vaste zone dellacontinuano a bruciare. Secondo un comunicato di Greenpeace Russia diffuso il 5 agosto, sono 4,3 idiancora in, una stima ricavata da immagini satellitari. Si tratta di una superficie equivalente circa al territorio del Belgio. Anche il network satellitare Copernicus della Ue ha rilevato che lesi sono propagate in diverse aree e in particolare appaiono aver preso forza nella repubblica di Sakha ovvero nella regione settentrionale della Jacuzia. Lo stato di emergenza è stato proclamato in 5 regioni. Wildfire in Irkutsk Region, RussiaKirill ShipitsinDalle foreste alla città Il fumo grigio e denso rilasciato dai roghi delle forestene ha raggiunto e offuscato nei giorni scorsi l'aria di diverse città, Novosibirsk, Tomsk, Kemerovo, Krasnoyarsk, Irkutsk e Ulan Udé nella fascia centrale della. Si ...

