Ricercato | va allo stadio per vedere il River e viene arrestato col riconoscimento

(Di martedì 6 agosto 2019) Eradalla polizia per violenze nei confronti della sua compagna. Era sfuggito per mesi alla polizia. Poi, però, non ha resistito al fascino del futbol e del prima in campionato deldi Gallardo. Ma non è riuscito ala vittoria per 3-0: è statoall’ingresso grazie alfacciale. Un episodio simile alla trama dello splendido film “Il segreto dei suoi occhi”. La notizia è sul quotidiano argentino Clarin. L’uomo – che si è sentito male, forse perché sotto l’effetto di alcol o di sostanze stupefacenti – è stato informato dell’indagine giudiziaria su di lui. Secondo le fonti della polizia, l’uomo era a conoscenza della causa ma non sapeva del mandato di arresto. È stato sucessivamente rilasciato. È la seconda volta che ungrazie al sistema difacciale negli stadi. ...

