Piano e il test della barca

Dal "test della barca" ai fidanzati alle coordinate di dove si trova : il rapporto tra Renzo e Lia Piano : Renzo Piano ha quattro figli di cui tre maschi, Carlo, Matteo e Giorgio, e una femmina, Lia. Il rapporto con quest’ultima è davvero speciale: “La cosa più importante tra noi due è capirsi al volo, diversamente dagli altri miei figli: Carlo, hai voglia; Matteo, figuriamoci; Giorgio, lasciamo perdere!”. Lo raccontano i diretti interessati in un’intervista rilasciata al Corriere.Con Lia è iniziata ...

Londra - bimbo precipita dal 10° Piano della Tate Modern Gallery : è grave. I testimoni : “E’ stato spinto”. Arrestato un 17enne : Un bambino di 6 anni è precipitato dal decimo piano della Tate Modern Gallery di Londra. Il piccolo, schiantatosi sul tetto al quinto piano dell’edificio, è stato ricoverato in condizioni critiche in ospedale, dove è stato trasferito in elicottero. La polizia ha individuato e arrestato un 17enne che potrebbe averlo spinto. Gli inquirenti, infatti, hanno ascoltato diversi testimoni e, a quanto apprendono i media britannici, nulla suggerisce ...

Roma - Regione pronta ad approvare Piano per la tutela del paesaggio : ma non include il centro storico. M5S : “Modificate il testo” : Il Consiglio regionale del Lazio si prepara ad approvare il piano Territoriale Paesaggistico Regionale (Ptpr), ma il testo uscito dalla commissione Urbanistica, che verrà votato in aula a fine luglio, “esclude il centro storico di Roma dalle tutele previste dal piano stesso”, contesta l’associazione Carteinregola che ha lanciato l’allarme inviando una lettera a tutte le forze politiche in Regione, chiedendo con forza di scongiurare tale ...

BAMBINA INCASTRATA CON LA TESTA TRA GRATE BALCONE/ Video - 5° Piano : sta per cadere... : BAMBINA di 5 anni rimane INCASTRATA nelle inferriate del BALCONE: appesa al 5° piano viene salvata dai vigili del fuoco con un intervento da brividi.

RigoPiano - udienza preliminare rinviata al 27 settembre. Protestano familiari delle vittime : “Aspettiamo da 2 anni e mezzo” : Oltre 110 richieste di costituzione di parte civile e udienza rinviata al 27 settembre, prima data utile per valutarle e permettere ai difensori degli imputati di interloquire. Si è aperta così l’udienza preliminare per il disastro dell’hotel Rigopiano, la spa nella quale il 18 gennaio 2017 morirono 29 persone a causa di una valanga. Alla presenza di numerosi famigliari, che indossavano le magliette con i volti delle persone ...

Inter - Icardi tra i peggiori nei test fisici : si allenerà da solo ad ApPiano : Mauro Icardi è stato tra i peggiori nei test fisici effettuati all’Inter a inizio ritiro. Si allenerà da solo ad Appiano per tornare in condizione.“powered by Goal”Dopo 6 mesi complicati, anche l’estate di Mauro Icardi sarà da separato in casa all’Inter. Antonio Conte lo ha rispedito a Milano dopo pochi giorni di ritiro a Lugano.Secondo il ‘Corriere dello Sport’ alla base di questa decisione ci sarebbe anche ...

Universiadi - cambia il Piano traffico : ecco il testo dell'ordinanza : Il Comune di Napoli ha modificato a parte da domani 1 luglio il dispositivo di traffico per le Universiadi, che prevede percorsi differenziati per i veicoli degli atleti e per i veicoli privati....

5 miliardi sull'unghia - 3 pagherò. Conte e Tria testano il Piano Italia al G20 di Osaka : Sul volo che in serata li porterà da Roma a Osaka, Giuseppe Conte e Giovanni Tria avranno di che parlare. E a lungo. C’è da tirare su la presentazione della strategia che illustreranno ai big europei in una serie di bilaterali e incontri già messi in calendario a margine dei lavori del G-20. Tema: come evitare la procedura d’infrazione. Svolgimento: per quest’anno il governo è pronto a mettere sul ...