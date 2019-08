“Non sapete divertirvi” Elettra Lamborghini costretta a interrompere il concerto | ecco

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 6 agosto 2019) Una ressa sotto il palco, diventata troppo pericolosa, ha costretto la rappera terminare in anticipo il suoal “Mr Charlie” di Lignano Sabbiadoro. La cantante si trovava a Udine per un live show ma qualcosa è andato storto sotto il palco, costringendo la cantante prima a chiedere al pubblico di calmarsi poi adefinitivamente lo spettacolo abbandonando il palco. La vicenda è stata spiegata dettagliatamente dasui social network attraverso alcuni video chiarificatori. La cantate ha spiegato di non sentirsi bene (forse per l’infezione avuto alcuni giorni fa a causa di un incidente sul palco) ma di aver voluto cantare comunque a Udine, sotto il palco però i giovani erano così eccitati che la ressa è diventata pericolosa. “Stasera io avevo la febbre – ha spiegato nelle Storie di Instagram la rapper ...

