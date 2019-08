Londra | bimbo caduto da terrazza | incriminato 17enne

Londra - bimbo precipita dal 10° piano della Tate Modern Gallery : è grave. I testimoni : “E’ stato spinto”. Arrestato un 17enne : Un bambino di 6 anni è precipitato dal decimo piano della Tate Modern Gallery di Londra. Il piccolo, schiantatosi sul tetto al quinto piano dell’edificio, è stato ricoverato in condizioni critiche in ospedale, dove è stato trasferito in elicottero. La polizia ha individuato e arrestato un 17enne che potrebbe averlo spinto. Gli inquirenti, infatti, hanno ascoltato diversi testimoni e, a quanto apprendono i media britannici, nulla suggerisce ...