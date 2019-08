I No Tav contro il M5s e la morte di Toni Morrison

Governo - lo scontro sulla Tav antipasto di quello sulla manovra : Il voto sulle mozioni pro o contro la Tav, così come sul decreto sicurezza bis, fanno parte della strategia della Lega nella marcia di avvicinamento alla legge di Bilancio. Il vicepremier Salvini ha già avvertito gli alleati: La Tav «è un’infrastruttura fondamentale» e «un voto del Parlamento contro sarebbe una sfiducia al premier, che ha riconosciuto che costa meno finirla che fermarla»

Salvini : "Voto contro la Tav sarebbe una sfiducia al Premier Conte". La replica di Toninelli : Sia Matteo Salvini sia Danilo Toninelli, i due ministri sempre più ai ferri corti, oggi hanno partecipato all'inaugurazione del nuovo ferroviario di Rogoredo a Milano. Il vicePremier e leader della Lega ha parlato della Tav dicendo che "è un'infrastruttura fondamentale" e spiegando che, secondo lui, un voto del Parlamento contro quest'opera "sarebbe una sfiducia al Premier, che ha riconosciuto che costa meno finirla che fermarla". Poi ha ...

Matteo Salvini - diktat contro la folle mozione no-Tav del M5s : "Se vanno in Parlamento a votare contro..." : Non solo il voto di fiducia sul decreto sicurezza-bis. A minare la tenuta del governo c'è anche l'inspiegabile mozione del M5s contro la Tav, l'alta velocità sostenuta dal governo di cui i grillini fanno parte, l'opera sbloccata definitivamente dal sì di Giuseppe Conte, premier nei fatti pentastella

Lutto nel mondo della pallavolo : addio a Federica De Biasi - lotTava da anni contro la leucemia : Lutto nel mondo della pallavolo: è morta a 32 anni l’ex pallavolista Federica De Biasi Il mondo della pallavolo piange la scomparsa di una ex atleta: è morta ieri a 32 anni la padovana Federica De Biasi, che lottava da cinque lunghi anni contro una grave forma di leucemia, il linfoma di Hodgking, diagnosticatole nel 2014. Chicca, come veniva chiamata dagli amici, aveva militato al ungo in Serie B, nella Loreggia Volley nelle stagioni ...

Federica De Biasi è morta : lotTava contro la leucemia : Lutto nel mondo del volley: l'ex giocatrice del Volley Loreggia è scomparsa nella notte, avrebbe compiuto 33 anni ad agosto

Boccea - controlli vigili : chiuse Tavola calda e frutteria : Roma – Chiusa una tavola calda dalla Polizia locale di Roma Capitale in zona Boccea con il sequestro di oltre 50 kg di prodotti a causa della presenza di mosche tra gli alimenti e la mancanza delle etichette indicanti la tracciabilita’ e la provenienza. La chiusura dell’attivita’ e’ stata disposta dalla Asl di zona a seguito delle gravi carenze igienico-sanitarie riscontrate durante i controlli. Accertate anche ...

Arezzo. Muore in moto contro un camion davanti ad un amico : sTavano andando al mare : La tragedia ieri sera, 1° agosto, sulla marecchiese: la vittima si chiamava Massimo Cesari e aveva 45 anni. Era molto conosciuto, campione di braccio di ferro e autista di autobus, era originario di Sansepolcro. Qualche tempo fa aveva pubblicato una foto a fianco della sua Yamaha bianca. La stessa moto sulla quale è morto. Viaggiava verso il mare in compagnia di un suo amico, che lo seguiva sempre su un mezzo a due ruote, quando, arrivato al ...

Tennis – Follia Kyrgios! Lancia la bottiglietta contro l’arbitro : “sTavo bevendo - mi è scappata…” [VIDEO] : Nick Kyrgios autore di un bruttissimo gesto durante il match degli ottavi di finale dell’ATP di Washington: il Tennista australiano ha Lanciato una bottiglietta contro la postazione dell’arbitro Nick Kyrgios ne combina un’altra delle sue. Il Tennista australiano torna a far parlare di sè per il suo caratteraccio. Durante la sfida degli ottavi di finale dell’ATP di Washington contro Yoshito Nishioka, Nick Kyrgio si è ...

Morta Saoirse Kennedy - la 22enne nipote di Bob : «Probabile overdose - lotTava contro la depressione» : Saoirse Kennedy, la 22enne nipote di Bob Kennedy è stata trovata Morta nella villa di famiglia a Hyannis Port, in Massachussets, probabilmente a seguito di una overdose. Lo riporta il New...

Tav : Marcucci - ‘Pd in Aula contro mozione M5S’ : Roma, 31 lug. (AdnKronos) – “Vedo che continuano a girare stravaganti ricostruzioni sulla Tav. La prossima settimana i senatori del Pd saranno naturalmente in Aula a votare no alla mozione 5 stelle e sì alla propria. Noi sempre coerenti, il problema è tutto nel governo”. Lo afferma il presidente dei senatori Pd Andrea Marcucci.L'articolo Tav: Marcucci, ‘Pd in Aula contro mozione M5S’ sembra essere il primo su ...

Chicago - sparano da un suv e uccidono due mamme che manifesTavano contro le armi : Due giovani mamme che stavano manifestando contro le armi sono state freddate da colpi di arma da fuoco. È accaduto a Chicago e le due vittime, entrambe appartenenti all'associazione Mothers Against Senseless Killings, avevano 26 e 35 anni: sono state uccise nel pieno della loro piccola protesta.

WTA San Jose – Azarenka batte Tan e vola agli otTavi : Venus Williams ko contro Mattek-Sands : Vika Azarenka supera in due set Harmony Tan e vola agli ottavi del WTA di San Jose: Venus Williams sconfitta nel derby USA da Bethanie Mattek-Sands Due campionesse Slam in campo nella notte italiana sul tennis court del WTA di San Jose. Vika Azarenka, numero 38 al mondo, ha sconfitto senza troppi problemi la francese Harmony Tan, arrivata nel main draw dalle qualificazioni. La tennista bielorussa si è imposta sulla numero 244 al mondo in ...

Tommaso Cerno denunciato dal suo Pd : Tav e soldi - le accuse contro il senatore : La Tav e soprattutto i soldi spaccano il Pd. La questione nasce a Milano dove il Pd cittadino attacca in una nota il senatore dem Tommaso Cerno per la scelta di votare la mozione dei Cinquestelle contro la Tav. Una scelta «egocentrica», dicono i democratici, che non tiene conto della posizione del p