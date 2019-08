I giocatori di Fortnite furiosi per i mech decisamente troppo potenti

Fortnite : a causa di un bug alcuni giocatori che completano le sfide non ottengono ricompense : alcuni giocatori di Fortnite hanno avuto problemi con le loro ricompense dopo aver completato determinate sfide e Epic Games ha riconosciuto il problema in un tweet. Il team dice che è a conoscenza del bug e farà in modo che tutti ottengano i premi guadagnati. Dovrete solo aspettare che il team torni dalla pausa, spiega la compagnia.Come segnala Slashgear.com, la società ha dichiarato in un tweet il 2 luglio: "siamo consapevoli che alcuni utenti ...

I giocatori di Fortnite si scagliano contro Epic per aver messo in vendita una skin esclusiva del Battle Pass : I fan di Fortnite non hanno preso molto bene la decisione di Epic di vendere una nuova versione di un personaggio in precedenza esclusivo del Battle Pass tramite il negozio in-game, riporta Eurogamer.net.I giocatori sostengono che questo va contro la promessa di vecchia data di Epic di non vendere mai il contenuto del Battle Pass al di fuori del Pass e che, mentre le due skin differiscono, questo personaggio era disponibile solo per i ...