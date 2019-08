Decreto Sicurezza bis | Daspo di 5 anni agli ultras recidivi

Il Decreto Sicurezza bis è legge : Cosa prevede la legge, cosa cambia per chi si occupa di soccorso in mare e quali reazioni ha suscitato la sua approvazione. Leggi

Decreto Sicurezza bis - Orfini (Pd) : “Chi salva vite umane viene trattato come un mafioso” : Il deputato del Pd, Matteo Orfini, critica aspramente il Decreto sicurezza bis approvato ieri dal Senato, definendoli "disumano" e incostituzionale e ritenendo che le norme introdotte pongano chi salva vite in mare alla pari dei mafiosi: "Con queste norme si considerano le Ong e chiunque effettui operazioni di salvataggio in mare come un mafioso".Continua a leggere

Governo : dopo il Decreto Sicurezza bis Salvini alza il tiro - attesa per mozione sulla Tav : Il decreto sicurezza bis è legge: ieri, lunedì 5 agosto, il Senato infatti ha approvato la conversione del decreto (sul quale, il Governo, aveva già posto la fiducia). Il "padre" della nuova normativa, il ministro dell'Interno Matteo Salvini, ha lasciato l'Aula senza attendere l'esito e sui social, poco dopo, ha ringraziato non solo gli italiani, ma anche la Vergine Maria. Il Governo Conte, per ora, regge, ma c'è grande attesa per la mozione ...

Cosa prevede il Decreto Sicurezza bis di Matteo Salvini : Il decreto sicurezza bis, voluto fortemente dal ministro dell'Interno Matteo Salvini, contiene una nuova stretta sui migranti e su chi soccorre persone in mare. Il provvedimento, dopo le modifiche approvate durante la discussione alla Camera, è diventato legge il 5 agosto, quando è stato approvato dal Senato. Ecco Cosa prevede il decreto sicurezza bis.\\Il decreto sicurezza bis è composto da 18 articoli ed è suddiviso in due parti: la prima ...

"La disumanità può diventare legge?". I vignettisti commentano il Decreto Sicurezza bis : Una mano tesa per aiutare un migrante naufrago e le forze dell’ordine che prontamente intervengono per bloccare e portare via il soccorritore. “Il decreto Sicurezza bis in sintesi”, commenta la pagina Facebook di +Europa, condividendo la vignetta di Marian Kamensky, artista slovacco.Il riferimento della vignetta è ai provvedimenti nei confronti di imbarcazioni e persone che conducono operazioni di ricerca e soccorso nel ...

Che cosa cambia con il “Decreto Sicurezza bis” : Interviene soprattutto sul soccorso in mare dei migranti e sulla gestione dell’ordine pubblico durante le manifestazioni di protesta

Decreto Sicurezza bis è legge - Ong insorgono : ‘Meglio multati che complici’ : Il Decreto Sicurezza bis è diventato una legge dello Stato italiano. Dopo il voto espresso dall’aula del Senato, che con 160 Sì ha approvato il testo, il Ministro dell’Interno Matteo Salvini si abbandona all’esultanza, mentre per le opposizioni si tratta di una legge liberticida. I punti più discussi, ovviamente, sono quelli che riguardano l’accoglienza dei migranti e le punizioni draconiane previste per gli eventuali trasgressori delle nuove ...

Il Decreto Sicurezza bis è legge : Il ministro della Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno e il ministro dell’Interno Matteo Salvini (foto: Roberto Monaldo / LaPresse) Lunedì 5 agosto il Senato ha approvato con 160 voti favorevoli, 57 contrari e 21 astenuti il decreto sicurezza bis, il provvedimento voluto dal ministro dell’Interno Matteo Salvini che limita il soccorso in mare e inasprisce, tra l’altro, alcune pene per reati legati alle manifestazioni ...

Luigi Di Maio - il silenzio dopo il sì al Decreto sicurezza-bis : capo chino per non perdere la poltrona : Altro che super-fronda e crisi di governo: il M5s si è piegato a tempo record a Matteo Salvini sul decreto sicurezza-bis, approvato senza alcun patema nonostante i boatos della vigilia e le voci su agguati che non si sono mai verificati. Troppo importante, per i pentastellati, non perdere poltroncin

Dalle maxi-multe alle ong all'arresto in fragranza del capitano : le 12 novità del Decreto Sicurezza bis : Multe salate per le Ong che violano il divieto di accesso nel mare territoriale fino all'arresto in flagranza del capitano della nave che non si ferma di fronte allo stop della Guardia di finanza. Ma anche sequestro immediato delle imbarcazioni, che potranno essere vendute o distrutte. Sono le principali novità introdotte al testo del decreto sicurezza bis durante l'iter parlamentare. In tutto il decreto si compone di diciotto articoli, ...

Decreto Sicurezza bis - l’aiuto della coppia «sudamericana» e la scelta di Forza Italia sulla soglia : Una trentina gli assenti al voto sul Decreto sicurezza bis, tra loro Renzi e Ghedini. I senatori del Maie: «Ma noi abbiamo sempre votato a favore della maggioranza»

