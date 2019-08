Bethesda alla Gamescom 2019 a tutto Doom Eternal e non solo

Bethesda alla GamesCom 2019 : Il 19 agosto, la GamesCom aprirà nuovamente le porte e, ovviamente, Bethesda Softworks non mancherà. Quest’anno, insieme a nostro partner hardware ASUS Republic of Gamers a Boostboxx, non vediamo l’ora di accogliere i visitatori nel nostro stand, che si troverà nella Hall 8, C020 – B021. Prova DOOM Eternal in occasione dello Year of DOOM Vieni a festeggiare con noi lo Year of DOOM, ovvero il 25º ...

Bethesda rimuoverà il login obbligatorio dalla trilogia classica di Doom : Pochi giorni fa Bethesda ha pubblicato la trilogia classica di Doom su PS4, Xbox One e Nintendo Switch, permettendo ai fan di vecchia data e non di giocare ai storici sparatutto id Software anche sulle console di attuale generazione.Tuttavia nelle ultime ore sono apparse in rete numerose lamentele da parte dei giocatori per via del login obbligatorio a Bethesda.net ogni volta che si avvia uno dei titoli trilogia, nonostante di fatto non sia ...