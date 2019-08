Auto elettriche | a rischio i lavoratori meno qualificati Ma per la Ue i posti creati

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 agosto 2019) Il centro studi tedesco Ifo è arrivato a ipotizzare che iin Europa siano addirittura 1,8 milioni su 3. La Commissione Ue è molto più ottimista, perché prevede che l’occupazione persa nella filiera delle macchine diesel e a benzina sarà recuperata nei comparti legati a quella che la sostituirà: dalla produzione di batterie alla componentistica tecnologica alle infrastrutture di ricarica. Quel che è sicuro è che la molto annunciata e, per ora, poco realizzata, rivoluzione dell’elettrica avrà impatti profondi sul mondo del lavoro. Ci saranno dei vinti, come in ogni rivoluzione. E non di rado, alla fine, i vinti sono i più deboli. Per quanto riguarda i numeri, al momento si tratta per lo più di ipotesi e di stime costruite su esse, quindi fortemente suscettibili di smentite nella realtà. Stime spesso discordanti, anche perché il risultato cambia a seconda dal ...

Amerigo_Rogas : RT @CarloBottaAdv: In oltre il 50% delle componentistiche per le automobili odierne si vede l'Italia come fornitore leader per quasi tutti… - Furioso_Furio : RT @Furioso_Furio: Se aumentassero le auto elettriche credete davvero che lo stato rinuncerebbe agli introiti da #accise sulla benzina? Per… - L_Ottimista0 : RT @CarloBottaAdv: In oltre il 50% delle componentistiche per le automobili odierne si vede l'Italia come fornitore leader per quasi tutti… -