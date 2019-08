Age of Wonders | Planetfall - recensione

Fonte : eurogamer

(Di martedì 6 agosto 2019) L'originalità è un concetto sfuggente, complesso, soprattutto in un'epoca in cui l'uomo medio è prontissimo a scagliarsi contro un prodotto culturale (film o gioco che sia) brandendo il concetto fiammeggiante di 'plagio'. Ma l'epoca in cui ci troviamo è anche quella tipica del 'pastiche' culturale, ovvero della referenzialità, dell'ispirazione libera, della ricombinazione di elementi diversi (da fonti diverse) per creare un prodotto nuovo. Per questo motivo la confusione tra prodotto 'originale' e plagio pare essere complessa ai più. L'industria dei videogiochi, con i suoi cloni infiniti e con le formule commercialmente 'sicure' è forse quella in cui il dibattito è più acceso. Ma questo è un bene, a nostro modo di vedere, perché il concetto di 'appoggiarsi sulle spalle dei giganti' per vedere un po' più in là nella propria creazione è il modo in cui il nostro hobby preferito è ...

cyberludus_com : Abbandonata l'ambientazione fantasy classica, la serie Age of Wonders si sposta nello spazio: ecco la nostra recens… - InstantGamingIT : Acquista Age Of Wonders: Planetfall a - 36%. Crea un nuovo futuro per la tua gente! - TheGamesMachine : Gian Filippo Saba ha giocato con gran gusto a Age of Wonders: Planetfall, fantascientifico capitolo della saga 4x a… -