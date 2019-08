Rischio di altre stragi | operazione Fbi in Usa dopo i massacri di El Paso e

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 5 agosto 2019)ledi Ele Dayton, in Usa si temono altri. Il direttore dell’Fbi Chris Wray ha ordinato una vastasu tutto il territorio nazionale per sventare nuove minacce didi massai fatti di Ele di Dayton. Lo rendono noto alcuni media americani citando fonti dell’agenzia investigativa federale. Una task force nel quartier generale del bureau a Washington supervisionerà tutte le informazioni provenienti da ogni angolo degli Usa. La preoccupazione principale è quella di atti di violenza per emulare le sparatorie in Texas e in Ohio.Il presidente Trump, intanto, ha chiesto al congresso di legiferare in modo taleda rendere più stringenti i controlli sulla vendita di armi. Il tycoon anche suggerito di legare tale legislazione a una riforma dell’immigrazione, senza però fornire ...

