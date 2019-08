Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 5 agosto 2019) Da circa un paio di settimane il ricercato numero unoa provincia di Trento si chiama M49. Affettuosamente battezzato “Papillon” dal ministro’Ambiente Sergio Costa o “Libero” da noi del WWF Italia dal giorno in cui il presidentea provincia di Trento Maurizio Fugatti ha deciso di emettere un’ordinanza che consente l’abbattimento in caso di pericolo. Una vero e proprio “Dead or Alive” che dal 22 luglio pende sulla testa del ricercato numero unoe alpi trentine.Ma qual è il crimine di cui si è macchiato Libero (io proprio non ce la faccio a chiamarlo M49, nome che assomiglia più alla matricola di un carcerato che a una meravigliaa natura ea vita che andrebbe lasciato in pace)? Innanzitutto bisogna dire che non ha mai attaccato l’uomo. Sembra abbia procurato qualche danno (si parla ...

HuffPostItalia : Riscattiamo la 'pelle' dell'orso -