Palermo | giovane picchiato e rapinato a Ballarò

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 5 agosto 2019), 5 ago. (AdnKronos) – Trascinato all’interno di una struttura abbandonata,. E’ quanto sarebbe accaduto a unpalermitano venerdì scorso, in vicolo della Pietà, nel quartiere. In due, secondo quanto ha raccontato alla polizia in stato di choc, lo avrebbero bloccato e trascinato all’interno di un locale abbandonato, utilizzato di solito dai tossicodipendenti. Qui, lo avrebberoe poi gli avrebbero rubato portafoglio e cellulare. Indagini sono in corso per risalire all’identità dei malviventi. L'articoloCalcioWeb.

