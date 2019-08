MotoGP | GP Austria 2019 | programma | orari e tv Il calendario del fine settimana

Fonte : oasport

(Di lunedì 5 agosto 2019) Il GP della Repubblica Cecaha appena chiuso i battenti ma il Motomondiale, al rientro dopo la pausa estiva, non accenna a fermarsi e si invola verso il GP d’, undicesimo appuntamento stagionale che vedrà i migliori piloti delle due ruote battagliarsi sul Red Bull Ring di Spielberg. Marc Marquez non accenna a fermare il proprio dominio ma il circuitoco è terra di conquista per Ducati che, da quando si è tornati a correre qui nel 2016 ha sempre portato a casa la vittoria. Attesa al riscatto invece tutto il plotone Yamaha che a Brno ha subito davvero una brutta battuta d’arresto. L’intero weekend di gara sarà offerto come di consueto da Sky Sport, canale 208 del decoder, e potrà essere seguito anche su pc, smartphone e tablet tramite il servizio in streaming Sky Go. TV8 offrirà in chiaro una sintesi delle qualifiche delle tre classi attorno alle ...

OA_Sport : #MotoGP, #AustrianGP 2019: programma, orari e tv. Il calendario del fine settimana - ilthepraz : Vinales: 'Il 2020 non mi interessa, penso solo all'Austria'. Poi mi raccomando sfrantumacele per tutto il 2020 che… - Flyin18T : MotoGP, Vinales: 'Il 2020 non mi interessa, penso solo all'Austria' -