ISA | l' AdE pubblica una circolare esplicativa che risponde ai quesiti dei contribuenti

Autostrade - traffico esodo e sciopero caselli/ Oggi 4 agosto : tutti i dISAgi : sciopero casellanti e previsioni viabilità, traffico Autostrade Oggi 4 agosto: ultime notizie sull'esodo da bollino rosso. Incidenti e disagi in città Nord

Autostrade A24/A25 - possibili dISAgi ai caselli per lo sciopero del 4 e 5 agosto : L'Aquila - La concessionaria autostradale Strada dei Parchi informa che, nelle giornate di domenica 4 e lunedì 5 agosto p.v., potranno verificarsi disagi presso i caselli delle Autostrade A24 (Roma–L’Aquila–Teramo) ed A25 (Torano–Pescara) a seguito della proclamazione di una giornata di sciopero per i lavoratori e lavoratrici delle Società Concessionarie di Autostrade e trafori da parte delle Segreterie Nazionali di FIT-CGL, ...

Sciopero casellanti 4 e 5 agosto : ma le autostrade non saranno gratis - i possibili dISAgi : La trattativa sul rinnovo con le concessionarie si è interrotta. Nel dettaglio i turni di Sciopero dei casellanti saranno "dalle 10 alle 14, dalle 18 alle 22 di domenica 4 e dalle 22 di domenica 4 alle 2 di lunedì 5". Un grosso problema in vista del primo esodo del mese di agosto. E le autostrade non saranno gratis...Continua a leggere

Pass temporaneo dISAbili e invalidità civile 2019 : quando scade e multe : Pass temporaneo disabili e invalidità civile 2019: quando scade e multe Pass temporaneo disabili o definitivo è spesso oggetto di richieste di informazioni da parte degli utenti e dei cittadini. Si tratta di un argomento che trattiamo frequentemente nei nostri articoli. Di seguito andremo in particolare ad approfondire due aspetti: quando scade e il tipo di sanzioni che chi ha il Pass può evitare. Pass temporaneo disabili, quando ...

Adesso è ufficiale - Donadoni allo Shenzhen KaISA : “credo nella salvezza” [FOTO] : Nuova avventura per l’ex Ct della Nazionale Roberto Donadoni che nelle ultime ore è diventato ufficialmente il nuovo allenatore dello Shenzhen Kaisa, l’ufficialità è arrivata direttamente dal club che milita nella Chinese Super League. “So che la nostra squadra sta affrontando molte difficolta’. Ma sono molto fiducioso nelle sue possibilita’ di salvezza” sono le prime parole del nuovo tecnico, la squadra ...

Amici - Rudy Zerbi fa un dISAstro : "Adesso potete smettere di seguirmi" : Rudy Zerbi è attapirato. “Volevo festeggiare il milione e mezzo di Amici su Instagram con un’impresa epica – queste le parole di Zerbi – e invece ho preso una schienata pazzesca. Adesso potete smettere di seguirmi tutti immediatamente”. Le solite Zerbinate, diciamo così, che ci regalano tante risate

Maria Elena Boschi umilia Luigi Di Maio : "DISAstro come leader del M5s e come vicepremier degli italiani" : "Il problema non è soltanto Luigi Di Maio, che ha già mostrato tutti i suoi limiti non soltanto come leader grillino, facendo perdere al Movimento 5 stelle sei milioni di voti ma anche come vicepremier perché sta facendo perdere tempo e soldi agli italiani". Maria Elena Boschi, ex sottosegretaria al

SISAlPay : adesso si possono pagare oltre 500 servizi anche tramite PayPal : Sono sempre di più gli italiani che decidono di affidarsi al web per effettuare i propri acquisti tramite strumenti di pagamento digitale. Il motivo è piuttosto semplice e deriva dalla comodità di poter effettuare qualsiasi tipo di pagamento o acquisto su piattaforme di e-commerce comodamente seduti sul divano. Una conferma di ciò è arrivata di recente dai dati diffusi in occasione del Netcomm Forum 2019, che hanno confermato una crescita dello ...

Amichevoli Serie B e C : vincono Cittadella - Livorno e Salernitana - il Bari ne fa 4 al PISA : Non solo Serie A, ma tante Amichevoli precampionato anche tra Serie B e Serie C. In alcuni casi, pronostico rispettato, come le vittorie di Livorno, Cittadella e Salernitana rispettivamente contro Carpi, Virtus Verona e Sambenedettese, in altri è ribaltato, come il successo del Bari per 4-2 sul Pisa, neopromosso in cadetteria. Partiamo dal Cittadella, che vince 3-1. Di seguito il tabellino. Cittadella – VIRTUS VERONA 1 – 3 RETI: 6' ...

Ondata di caldo africano - 4° giorno con oltre +30°C a Venezia : dISAgio fisico intenso e qualità dell’aria scadente fino a sabato : Solo sabato 27 luglio il disagio fisico causato da caldo e umidità, e la concentrazione di ozono nell’aria, diminuiranno nel territorio Veneziano. Lo comunica la protezione civile di Venezia sulla base dei dati rilevati dal centro meteo di Teolo dell’Arpav. Secondo i dati disponibili, oggi è stato il quarto giorno consecutivo con temperature superiori ai +30°C, e si parla quindi di “Ondata di calore”. Il fenomeno ...

Neonato sepolto vivo da madre 15enne - un cane dISAbile capisce che c’è qualcosa sottoterra - quello che accade dopo è incredibile : Un cane è stato capace, con la sua grande sensibilità, di salvare la vita a un Neonato. E’ successo a Tha Talat di Korat in Thailandia. Il cane, tutti in paese lo chiamano Ping Pong, è disabile però molto benvoluto. Ping Pong con il suo fiuto è riuscito a comprendere che sotto uno strato di terra c’era qualcuno. Ha iniziato a scavare e abbaiare. L’atteggiamento del cane ha attirato l’attenzione di alcuni agricoltori della zona che non ...

Luigi Di Maio - adesso tutto torna : assume come portavoce l'ex di ElISAbetta Trenta : tutto torna. Già, perché Luigi Di Maio ha assunto un nuovo portavoce. Si tratta di Augusto Rubei, giornalista, 33 anni, in passato ha collaborato con l'agenzia Asca e diversi quotidiani, tra i quali Repubblica. E perché mai "tutto torna"? Presto detto: Rubei era il portavoce del ministro della Difes

Adesso tienimi - il romanzo d’esordio di Flavia Piccinni : una denuncia del dISAgio giovanile e delle contraddizioni di Taranto : “Sono nata a Taranto. 500 milioni di debiti e 90,3% della diossina che uccide l’Italia. Vivo in via Cagliari 32/A, in una villetta bianca con il cancello in ferro battuto arrugginito. Fumo due pacchetti di Chesterfield blu al giorno, mangio solo caramelle gommose senza zucchero e popcorn al formaggio. Nel tempo libero guardo la televisione o piango. Ho due amiche, Iolanda e Giulia. Avevo un fidanzato, prima che si ...

FaISA CISAl : a sciopero mercoledì adesione massiccia : Roma – Mercoledi’ la Faisa Cisal aderira’ “massicciamente” allo sciopero generale indetto da Cisal Trasporti. “Tra le ragioni dello protesta- dice in una nota il segretario generale, Mauro Mongelli- l’urgenza di attivare un tavolo di confronto permanete con gli organi politici su: sicurezza dei trasporti, affinche’ utenti e operatori vedano restituita la propria tranquillita’ attraverso ...