Dl sicurezza, FI in aula ma non vota

I senatori di Forza Italia al momento del voto di fiducia sul dlbis sfileranno sotto la presidenza dicendo "non partecipo al voto". E' la decisione maturata durante la riunione del gruppo a Palazzo Madama per decidere la posizione da tenere. In questo modo non ci sarà l'abbassamento del quorum, diversamente da quanto sarebbe accaduto se FI avesse lasciato l'. Il gruppo FdI annuncia che resterà ine si asterrà dal voto.(Di lunedì 5 agosto 2019)