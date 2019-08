Amici | Eleonora Abbagnato accusata dai suoi ballerini | “Insulti e minacce”

“Teatro di mer*a!”. Bufera su Eleonora Abbagnato - l’ex giudice Amici nei guai : Si è scatenata una Bufera sulla celebre ballerina Eleonora Abbagnato (nota anche per essere stata giudice ad Amici di Maria De Filippi), in merito al suo ruolo di direttrice del Corpo di Ballo dell’Opera di Roma. Si parla di “epiteti ingiuriosi” rivolti ai ballerini e alla Fondazione, che costituirebbero una violazione al regolamento. Una lettera scritta dalla Rus, datata 2 agosto, è stata indirizzata al sovrintendente Carlo ...

Addio Giovanni - Leo - Eleonora e Riccardo. Stadio gremito per l'ultimo saluto ai ragazzi scomparsi a Jesolo. le lacrime di sorelle e Amici Foto Video : MUSILE DI PIAVE (VENEZIA) - Questo sabato 18 luglio è il giorno del silenzio e del dolore, della preghiera e delle lacrime per Musile di Piave e per tutti quelli che conoscevano e amavanoi...