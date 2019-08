Sorelle | quanto sono importanti E quelle vip più amate

Fonte : dilei

(Di domenica 4 agosto 2019) Qualile prime parole che vengono in mente quando si chiama in causa il termine “sorella”? Interessante a tal proposito è un’indagine condotta tra le socie di Veepee, e-commerce leader nel campo delle “vendite evento”. I risultati portano alla luce che, fra i termini più utilizzati per parlare della propria sorella ciparole come “unica”, “testarda”, “solare”. Ah, quando si parla di sorellanza, è fondamentale andare oltre ai legami familiari: come ben si sa, può guadagnarsi l’importante titolo di sorella anche quell’amica con la quale il feeling è scattato all’istante e che non ci ha mai abbandonato, anche quando era molto difficile sopportarci. Il sondaggio è stato condotto in occasione del cosiddetto Sisters’ Day, ricorrenza nata in territorio USA e celebrata ogni anno la prima domenica ...

