Icardi-Inter | Wanda Nara continua a lanciare messaggi | ennesimo post criptico sui social

Calciomercato Inter – Icardi vuole restare - l’ultimatum nerazzurro : rischia 2 anni fuori rosa : Mauro Icardi ha espresso la volontà di restare all’Inter e provare a giocarsi le sue chance ma la società è stata chiara: rischia 2 anni fuori rosa Il gelo fra Mauro Icardi e l’Inter resiste anche alle alte temperature estive. Il calciatore è stato messo fuori dal progetto da allenatore e società, ma non sembra intenzionato a cambiare aria. ‘Maurito’ ha indicato nella Juventus l’unica squadra verso la quale ...

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Lukaku - Marotta rilancia? Mistero Icardi... - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO INTER NEWS: Lukaku sempre obiettivo di mercato di Antonio Conte, resta incerto il futuro di Mauro Icardi, Ultime notizie,.

Calciomercato 4 agosto domenica : Inter-Icardi - muro contro muro. Roma-Higuain - non è finita : Calciomercato 4 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi domenica 4 agosto. INTER– muro contro muro di Icardi. L’attaccante argentino avrebbe espresso il suo desiderio di restare in nerazzurro. La sensazione è che l’argentino accetterebbe solamente la Juventus, ipotesi ormai decisamente complicata. JUVENTUS– Ronaldo avrebbe consigliato Dybala di accettare il Manchester United. Ora la decisione […] L'articolo ...

CorSport : Icardi blocca qualsiasi ipotesi di trasferimento. Vuole solo l’Inter : Mauro Icardi accantona definitivamente, almeno per ora, l’ipotesi di un trasferimento altrove. Anche ieri mattina, scrive il Corriere dello Sport, si è presentato alla Pinetina in perfetto orario per l’allenamento, poi è tornato a casa da moglie e figli mentre gli altri partivano per la trasferta. Sembra che Maurito stia affrontando questa situazione difficile da separato in casa con grande distacco e con apparente calma. Il suo obiettivo è ...

Inter - Icardi non va più via : l’attaccante ancora a Milano per motivi familiari - grana per i nerazzurri : Clamoroso colpo di scena sul futuro dell’attaccante Mauro Icardi, con ogni probabilità l’attaccante continuerà ad essere un calciatore dell’Inter ma da separato in casa. L’argentino ha comunicato di non voler lasciare Milano, motivi personali alla base della scelta, sono insistenti infatti le voci di una nuova gravidanza di Wanda Nara, non sono arrivate smentite sotto questo aspetto anzi post su Instagram della ...

Inter - Wanda pronta allo scontro dopo l'esclusione definitiva di Icardi : In casa Inter continua a tenere banco il caso Mauro Icardi. Una questione che non sembra voler conoscere la parola fine e, anzi, si arricchisce di nuovi capitoli ogni giorno. L'ormai ex capitano continua a far resistenza e non vorrebbe lasciare Milano, nonostante l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, e il tecnico nerazzurro, Antonio Conte, abbiano dichiarato in conferenza stampa come sia fuori dal progetto. Concetto ribadito anche dal ...

Biasin (Libero) : molto probabilmente Icardi e l’Inter finiranno in tribunale : Il rapporto tra l’argentino e il club nerazzurro è ai minimi storici, anzi, “oltre il fondo del pozzo”, scrive Fabrizio Biasin su Libero. Ieri, infatti, Icardi ha incontrato la dirigenza del club che non solo gli ha ribadito l’esclusione dal progetto ma gli avrebbe anche comunicato che non verrà iscritto alle liste Serie A e Champions League. Infine, l’Inter ha suggerito all’attaccante di accettare una delle ...

Inter - nessun ripensamento : Icardi non rientra nel progetto : Il futuro di Mauro Icardi è sempre meno a tinte nerazzurre. Se il giocatore continua a nutrire ancora qualche speranza di restare all'Inter anche nella prossima stagione, di diverso parere è la società nerazzurra. Il club sta cercando di farlo capire in ogni modo al centravanti argentino, rimasto fuori dalla lista dei convocati per la tournéé in Asia. L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, e il tecnico, Antonio Conte, hanno sottolineato ...

CorSport : “Icardi al Napoli - la curiosa richiesta dell’Inter”. Il retroscena : CorSport: “Icardi al Napoli, la curiosa richiesta dell’Inter” Icardi al Napoli, la curiosa richiesta dell’Inter. L’ edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’ rivela un interessante retroscena legato alla cifra che i nerazzurri chiedono al Napoli per l’ attaccante argentino. “Chiamatelo effetto Pepé. Una conseguenza collaterale piuttosto importante che, dopo il danno di aver perso il ...

Il Mattino – Muro contro muro Icardi-Inter - il Napoli aspetta e fissa il budget : Il Mattino – muro contro muro Icardi-Inter Il Mattino – muro contro muro Icardi-Inter, il Napoli aspetta e fissa il budget. Si inasprisce la contesa tra l’ attaccante argentino e la società nerazzurra. Da un lato Maurito ed il suo entourage, forti delle offerte già ricevute e di un contratto che gli garantisce un lato stipendio per altre 3 stagioni. Dall’ altro l’ Inter, a caccia di un attaccante a cui però ...

Calciomercato 2 agosto venerdì : Icardi vuole l’Inter. Juve - maxi ingaggio per Lukaku. Roma - Higuain sogno d’estate : Calciomercato 2 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi venerdì 2 agosto JuveNTUS– Dybala riprenderà ad allenarsi il 5 agosto. Intanto la Joya valuterà attentamente il suo possibile futuro al Manchester United. maxi richiesta da oltre 20 milioni di euro all’anno. Intanto la Juventus sarebbe pronta a mettere sul piatto della bilancia un’offerta cash da […] L'articolo Calciomercato 2 agosto venerdì: Icardi vuole ...

CorSera – Wanda pronta ad un’azione legale contro l’Inter per difendere Icardi : Non tutto è chiaro sull’incontro tra l’Inter e Mauro Icardi. Se le parti concordano sul no della società al calciatore, c’è la questione lista che invece trova le parti distanti. Secondo l’argentino la società nerazzurra avrebbe detto di averlo escluso dalle liste per il campionato (che verrà presentata il 3 settembre) e per la Champions, l’Inter nega di averne mai parlato. Ma intanto Wanda Nara è sul piede di ...

CorSport : Effetto Pépé nella trattativa per Icardi. L’Inter chiede 75 milioni : nella trattativa del Napoli per Mauro Icardi si inserisce qualcosa che complica la situazione. Il Corriere dello Sport lo chiama l’“Effetto Pépé”. La cosa si può riassumere in questo modo: visto che il Napoli sarebbe stato pronto a spendere 80 milioni per il francese, L’Inter ne pretende quasi altrettanti per l’argentino. Per Icardi vuole 75 milioni. Una cifra che naturalmente De Laurentiis considera esagerata, per cui anche su questo fronte ci ...

Calciomercato Inter – Icardi fuori dalle liste? Wanda Nara pronta a fare causa per mobbing : L’Inter spinge per la cessione di Icardi a Napoli o Roma e spunta il rumor di una possibile esclusione dalle liste in caso di permanenza: Wanda Nara pronta ad adire le vie legali La telenovela Icardi-Inter rischia di finire in tribunale. L’attaccante argentino è ormai fuori dai piani e dal futuro nerazzurro, l’hanno ribadito a più riprese il neo allenatore Antonio Conte e la dirigenza del club meneghino. Il nodo da sciogliere riguarda la ...