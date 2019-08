WTA San Josè – Elina Svitolina sorpresa dalla Sakkari | la greca vince in rimonta e vola

Fonte : sportfair

(Di sabato 3 agosto 2019) La tennista ucraina non riesce a capitalizzare il set di vantaggio, perdendo clamorosamente contro lacon il punteggio di 1-6, 7-6, 6-3fallisce l’accesso alla semifinale del torneo WTA di San José, la tennista ucraina non riesce ad arginare ladella, abile a staccare il pass per il turno successivo con il punteggio di 1-6, 7-6, 6-3. Una partita pazza quella andata in scena nella notte italiana, con la numero 7 del ranking che domina il primo set, per poi cedere di schianto alla propria avversaria dopo due ore e mezza di partita. In semifinale lase la vedrà con la Zheng, che ha battuto in tre set la Anisimova.L'articolo WTA San, lainin semifinale SPORTFAIR.

