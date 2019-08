Pistoia | sulle tracce del Cammino di San Bartolomeo | “Turismo lento per il rilancio dei

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 agosto 2019) Nell’anno dedicato al turismoanche la Toscana si unisce a questa iniziativa, con il lancio deldi San. Un percorso lungo cento chilometri da Fiumalbo, in provincia di Modena, fino a, percorribile in quattro tappe, che si snoda attraverso i boschi, i fiumi, gli antichi borghi che raccontano la storia di queste montagne e i musei dedicati ad antichi mestieri. Ilsegue ledei luoghi dedicati al culto di questo santo nell’Appennino Tosco-Emiliano recuperando sentieri che i pellegrini hanno percorso fin dal Medioevo. Ildi Sanha ripreso vita grazie al lavoro di ricerca storica realizzato dal Gruppo Studi Alta Val di Lima che ha coinvolto le comunità locali dei borghi, ormai quasi spopolati. “Vogliamo valorizzare e dare vita a questa parte di montagna che è poco abitata e visitata”, racconta Bice ...

