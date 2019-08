Messina | truffe ad anziani | individuata banda di quattro napoletani

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 3 agosto 2019) Palermo, 3 ago. (AdnKronos) – Una serie diad, messe a segno fra Patti, Villafranca, Milazzo e, nel luglio dello scorso anno, per un ammontare complessivo di circa 15mila euro. E’ l’accusa con cui i poliziotti di Patti (), in collaborazione con il commissariato di Vasto-Arenaccia di Napoli, hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare dell’obbligo di dimora nei confronti disoggetti, tutti, ritenuti i componenti della. Il provvedimento è scattato per Vincenzo De Martino, 44 anni, il padre Antonio De Martino, 69 anni, Rocco Bracale, 54 anni, e Nicola De Martino, 34 anni. Le indagini hanno preso il via la scorsa estate dopo la denuncia di un’anziana. Sempre lo stesso, secondo quanto accertato dagli inquirenti, il modus operandi della. L’anziano preso ...

letteraemme_ : Truffe agli anziani tra Patti e Messina, arrestati quattro uomini - NewSicilia : #Newsicilia #Messina, 'Salve, sono l'#avvocato Marino' #truffe ad #anziani con #preciso #modusoperandi #nomi e #video #arrestati - preuniop : La Polizia di Stato di Messina individua quattro componenti di una banda dedita alle truffe ai danni di persone anz… -