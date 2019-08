Marca – Real Madrid accelerata per Van de Beek | accordo col calciatore Ancora meno spazi

Marca : Se non ci fosse Zidane - James non avrebbe dubbi se restare al Real : Marca parla oggi del ritorno di James con la maglia del Real e dei dubbi che si aprono per il colombiano. “Se Zidane non fosse più l’allenatore del Real”…una possibilità, che è molto lontana dalla Realtà, ma che renderebbe di sicuro la vita facile per l’attaccante colombiano che non ha un facile rapporto con il tecnico francese. James è convinto di non avere spazio nella formazione del Real e che invece ...

Marca : “James può anche rimanere al Real Madrid” : anche Marca si allinea su quanto abbiamo riportato da As. James Rodriguez è in vacanza fino al 29 luglio, quando dovrà fare ritorno nel Real Madrid. Per il colombiano il Real Madrid non ha fretta. Sa che il mercato è molto lungo e che ci sono ancora molte settimane per aggiustare i pezzi e bilanciare il saldo delle vendite e degli acquisti. L’opzione di un trasferimento come richiesto dal Napoli è impossibile. E il Napoli lo sa dal ...

Marca - duro attacco a De Laurentiis : “Non c’è nulla da capire - il Real ha fatto il prezzo per James : se lo vuole deve pagare 40 milioni!” : Il giornale Marca attacca ADL Le ultime notizie su James Rodriguez, il giornale Marca molto vicino al Real Madrid, attacca Aurelio De Laurentiis: “De Laurentiis dice che non capisce per quale motivo il Real Madrid ha dato James Rodriguez in prestito per due anni al Bayern Monaco e non lo vuole dare al Napoli. Aurelio, non c’è nulla da capire dal momento che il cartellino appartiene al Real Madrid che a suo tempo lo ha ...

Marca a De Laurentiis : «Se non vuole pagare James - il Real lo vende ad altri» : Pesante attacco di Marca al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. In un blog a firma di Juanma Rodriguez il giornale spagnolo ritorna sulle parole che riguardano James Rodriguez e il fatto che il Real non voglia cederlo in prestito agli azzurri. Ovviamente la stampa spagnola rema per Florentino Perez, non come a Napoli dove si fa a gare a mettersi in mostra per manifestare il proprio disappunto nei confronti di De Laurentiis. “Il ...

Marca : James prossimo a lasciare il Real. Giuntoli a Madrid per chiudere : Marca scrive che James Rodriguez sarebbe prossimo a lasciare il Real Madrid. Giuntoli è a Madrid per negoziare il suo trasferimento in azzurro e si starebbero limando gli ultimi dettagli per chiudere la trattativa. Il colombiano non ha alcuna intenzione di recarsi in ritiro in Canada, tanto che non figura neppure tra i convocati del Real. Il giocatore ha già un accordo con Ancelotti, ma non ha ancora raggiunto un punto di incontro con il Real ...

Marca : “Il Napoli vuole James. Giuntoli a Madrid per trattare con il Real” : Anche Marca conferma la svolta del Napoli che nelle ultime ore ha deciso di affondare per James Rodriguez. Le indiscrezioni che arrivano dalla Spagna sono di un’accelerazione degli azzurri per il colombiano voluto da Ancelotti che ieri in conferenza stampa non ha negato l’apprezzamento per il suo pupillo. Giuntoli è volato a Madrid, conferma Marca, per trovare un accordo con il Real Madrid che continua a chiedere la cessione ...

Marca pubblica la lista dei convocati per il ritiro del Real : James non c’è : Il quotidiano sportivo Marca ha pubblicato la lista dei convocati del Real Madrid per il ritiro in vista della nuova stagione. E, tra i nomi, ne manca uno fondamentale. Non c’è quello di James Rodriguez. Può essere un ulteriore indizio del fatto che l’affare per portarlo a Napoli sia in dirittura di arrivo? Non si può affermare con certezza, ma certo resta una splendida suggestione. Oltre al nome del colombiano mancano anche quelli ...

LIVE DaniMarca-Serbia - Europei Under21 in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’Italia si qualifica se…– Le classifiche e i risultati dei gironi! Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Danimarca-Belgio, incontro valido per la terza giornata del Girone B degli Europei Under 21 di calcio: con la Germania con un piede in semifinale, la speranza di qualificarsi come migliore seconda per la Danimarca non è ancora svanita. Contemporaneamente ...

LIVE DaniMarca-Austria Under21 - Europei 2019 in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale. Le formazioni ufficiali : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:04 Il fischio d’inizio allo Stadio Friuli di Udine è programmato alle ore 18:30 18:02 Questo invece l’undici titolare dell’Austria (4-2-3-1): Alexander Schlager, Frield, Posch, Lienhart (C), Danso, Xaver Schlager, Kvasina, Honsak, Ljubic, Horvath, Ingolitsch. 18:00 La Danimarca giocherà con un 4-3-3: Iversen, Kristensen (C), Rasmussen, Nelsson, Billing, Skov, Bruun Larsen, ...

LIVE DaniMarca-Austria Under21 - Europei 2019 in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione sfide di oggi – Orario d’inizio e come vederla in TV – Risultati e classifiche dei gironi Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Danimarca-Austria, match del Gruppo B degli Europei Under 21 di calcio 2019, che si svolgerà allo stadio Friuli di Udine alle ore 18:30. Il direttore dell’incontro sarà il bulgaro Georgi Kabakov, che verrà assistito dai ...

Napoli - Marca annuncia : 'Albiol a un passo dal Villarreal' : Secondo quanto riportato dall'edizione online del giornale spagnolo Marca, il difensore azzurro Raul Albiol avrebbe raggiunto un accordo per ritornare in Spagna, al Villareal. Infatti, secondo le ultime indiscrezioni, il 33enne spagnolo che compirà 34 anni a settembre, ritiene che la sua esperienza alla pendici del Vesuvio sarebbe giunta al termine. Quindi, nonostante abbia ancora un contratto con la società partenopea, potrebbe accettare di ...