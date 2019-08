Manchester City | risposta velenosissima a Klopp | “spese folli? Impari a guardare in casa

Manchester City - maglia celebrativa per i 125 anni : Il Manchester City si candida ad essere sicura protagonista nella prossima stagione in campionato e Champions League, nel frattempo il club inglese scenderà in campo domenica prossima nel Community Shield contro il Liverpool con una maglia celebrativa per il 125° anniversario della nascita del club. Il kit è azzurro con bordi bianchi, la maglia ha un design classico senza sponsorizzazioni. “Il Manchester City ha avuto un enorme ...

Juventus - Cancelo verso il Manchester City : scelto il sostituto : La Juventus alle prese con la possibile partenza di Cancelo. Il laterale ex Valencia e Inter è con la valigia in mano ma l’affondo del Manchester City ancora non arriva. Alta la richiesta dei bianconeri, che valutano il portoghese 60 milioni di euro. Juventus, per il post-Cancelo spunta Piccini Tanti i profili valutati da Paratici […] More

Manchester City - Guardiola : “Mercato complicato - forse arriva un difensore” : “Non faremo molto, mi piacciono i giocatori che abbiamo”. Sono queste le parole dell’allenatore del Manchester City Pep Guradiola, preoccupato in vista del calciomercato: “E’ un mercato complicato e la squadra è già così abbastanza buona – ha aggiunto l’allenatore spagnolo – forse non arriverà nessuno, forse un giocatore, forse uno e mezzo. Se riusciamo prenderemo un nuovo difensore ...

Juventus - se Mbappé andasse al Manchester City potrebbe partire l'assalto a Sané : La Juventus prosegue la sua tournée asiatica dopo aver vinto il secondo match dell'International Champions Cup battendo l'Inter ai rigori grazie soprattutto ad una grande prestazione di Gianluigi Buffon che ha parato gran parte dei tiri dei giocatori nerazzurri. Nel frattempo la dirigenza bianconera sta continuando a lavorare sul mercato alla ricerca dei rinforzi ideali per il gioco di Maurizio Sarri. Al momento però continua ad esserci la ...

Manchester City - Guardiola non si nasconde : “continuando di questo passo uccideremo i giocatori” : L’allenatore catalano si è scagliato contro le troppe partite, definendo folle il calendario stilato dalle Federazioni Una nuova stagione è alle porte, la Premier League scatterà il 9 agosto e già la concentrazione dei manager delle varie squadre è focalizzata sui rispettivi match. Mahrez – LaPresse/PA Un calendario intenso e difficile da affrontare, che mette a dura prova soprattutto quelle squadre che presentano in rosa ...

Manchester City - furia Guardiola : “Noi arroganti? Tutto falso. Finiremo con l’uccidere i nostri giocatori” : Pep Guardiola alza la voce. Prima per respingere delle accuse, poi per farsi portavoce di un sistema calcistico, quello attuale, che a suo dire inizia a diventare troppo pesante da un punto di visto fisico. L’allenatore del Manchester City ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue parole. “Noi arroganti con media e tifosi qui in Cina? Non solo non sono d’accordo, ma aggiungo che è Tutto falso. Non riesco a capire ...

DIRETTA/ Wolverhampton Manchester City - risultato finale 3-2 dcr - video tv : game over : DIRETTA Wolverhampton Manchester City streaming video e tv: cronaca live della partita che si gioca a Shanghai, finale del Premier League Asia Trophy 2019.

Premier League Asia Trophy - Manchester City ko ai calci di rigore contro il Wolves [FOTO] : Il Manchester City continua la preparazione in vista della prossima stagione, l’obiettivo della squadra di Guardiola è quello di essere protagonista in Premier League ma soprattutto in Champions League, l’intenzione è quella di provare ad arrivare fino in fondo. Nel frattempo la squadra di Guardiola è scesa in campo per la la finale del Premier League Asia Trophy. sconfitta ai calci di rigore contro il Wolves. A Shanghai, i ...

DIRETTA/ Wolverhampton Manchester City - risultato 0-0 - video streaming tv : equilibrio : DIRETTA Wolverhampton Manchester City streaming video e tv: cronaca live della partita che si gioca a Shanghai, finale del Premier League Asia Trophy 2019.

Manchester City - Guardiola preoccupato per Sané : “il Bayern Monaco è interessato - ma spero che resti” : Parlando da Shanghai dove è in tournée con il Manchester City, l’allenatore catalano ha rivelato l’interesse dei bavaresi per il giocatore tedesco Sale la preoccupazione in casa Manchester City per l’interesse manifestato dal Bayern Monaco per Leroy Sané, in cima alla lista della spesa del club bavarese. LaPresse/PA – Sanè Pep Guardiola non ha nessuna intenzione di privarsi dell’esterno tedesco, ma tutto ...

Manchester City - Guardiola si sbilancia sul futuro di Mane : Alla fine l’attaccante Leroy Sane dovrebbe riManere al Manchester City, almeno questo è il pensiero del tecnico Guardiola: “è un grande giocatore con una qualità incredibile”, ha detto Guardiola dopo la vittoria della City per 4-1 contro il West Ham a Nanjing, in Cina. “Il club gli ha fatto un’offerta per l’anno scorso, ho detto molte volte che vogliamo che le persone siano felici qui e vogliamo aiutarlo ...

Manchester City - il club lancia un documentario e una piattaforma tv : Il Manchester City sbarca nel mondo dell’entertainment. Il club inglese ha deciso di lanciare la sua piattaforma ‘Man City for Tv’, canale tematico in streaming che proporrà agli spettatori tutte le attività relative al mondo dei Citizens. “Fight, till the end” è il titolo del nuovo documentario che la squadra di Manchester ha deciso di lanciare in via promozionale, con lo scopo di promuovere il servizio: la ...

VIDEO – Highlights Manchester City-West Ham - gol straordinario di David Silva : Il Manchester City tramite il proprio profilo ufficiale Twitter ha pubblicato gli Highlights del match di oggi contro il West Ham United. La partita è terminata 4-1 ed ha sancito la prima vittoria stagionale per gli uomini di Pep Guardiola. Four goals to kick-off pre-season including a brace for @sterling7! #PLAsiaTrophy action! #mancity pic.twitter.com/aoMNipDqIf — Manchester City (@ManCity) July 17, 2019 Leggi ancora su ...

Manchester City - buona la prima : vittoria in rimonta per la squadra di Guardiola : Il Manchester City ha battuto con un netto 4-1 il West Ham in una amichevole valida per il Premier League Asia Trophy, a Nanjing. Al vantaggio degli Hammers con un rigore di Noble al 26′, i citizens di Pep Guardiola hanno replicato con le reti di David Silva al 33′, Nmecha su rigore al 36′ e una doppietta di Sterling al 59′ e 72′. In finale il Manchester City affronterà il Wolverhampton, che ha battuto a sua ...