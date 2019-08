E' ora di aprire un dibattito su Ivan Scalfarotto

Dolunay - puntata 19 luglio : l'Aslan scopre che Nazli vuole aprire un ristorante : Continuano a sorprendere i telespettatori le vicende dei protagonisti della soap opera turca, intitolata "Bitter sweet-ingredienti d'amore". Le anticipazioni dell'appuntamento in onda sul piccolo schermo venerdì 19 luglio svelano che sarà al centro delle trame il personaggio di Nazli. La ragazza avrà intenzione di coronare il suo sogno di aprire un ristorante dopo aver ricevuto la proposta di Manami, amica fidata della giovane Piran. Le due ...

Anticipazioni Dolunay : arriva il padre di Nazli che le permetterà di aprire il ristorante : Le Anticipazioni dell'apprezzata soap opera turca 'Bitter sweet-ingredienti d'amore' svelano che, nelle prossime puntate italiane in onda su Canale 5, ci saranno dei colpi di scena nella vita di Hakan (Necip Memili). Quest'ultimo scoprirà che la consorte nutre ancora dei sentimenti nei confronti del dottor Aslan e ne sarà molto geloso. L'uomo si vedrà costretto a organizzare un piano per farla pagare alla moglie e troverà una soluzione alquanto ...

Anticipazioni Dolunay al 19/7 : la Piran vuole aprire un ristorante con Manami : Le Anticipazioni delle puntate della soap opera turca, intitolata "Bitter sweet-ingredienti d'amore" che vanno da lunedì 15 fino a venerdì 19 luglio svelano che si creeranno nuovi scontri tra Demet e Asuman. La moglie di Hakan si vedrà costretta a recarsi in clinica dove incontrerà il ginecologo al quale vorrà chiedere l'interruzione di gravidanza. Asuman racconterà alla donna di sapere la verità riguardo al fatto che è incinta e comincerà a ...

Bitter Sweet spoiler al 19 luglio : svanirà il sogno di Nazli di aprire un ristorante : Continuano le vicende dei protagonisti della nuova soap turca “Bitter Sweet ingredienti d’amore”. Nel corso della settimana che andrà dal 15 al 19 luglio saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Primo tra tutti il ricatto di Asuman nei confronti di Demet, decisa a nascondere la gravidanza a suo marito. Anche Nazli non passerà momenti felici in quanto a causa di una clausola contrattuale sarà costretta a lavorare ...

Mattarella : era necessario aprire il Quirinale al contemporaneo : Il patrimonio artistico del Quirinale si arricchisce e si aggiorna con un significativo innesto di arte contemporanea italiana. E' "Quirinale contemporaneo" un progetto fortemente voluto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Circa 70 pezzi, 36 opere dei più importanti artisti e 32 oggetti concepiti da designer italiani e prodotti da aziende italiane, sono stati collocati nei cortili, nei saloni e nei giardini del Quirinale. ...

Sassoli - nuovo presidente del Parlamento Europeo : 'Apriremo ancora di più porta alle Ong' : Gli echi del caso Sea Watch, in Italia, non si sono ancora spenti. In Europa, però, il nuovo Parlamento Europeo ha provveduto ad eleggere il suo presidente. Si chiama David Sassoli, è italiano e i più attenti lo ricorderanno come un giornalista televisivo della Rai. E' espressione del Partito Democratico e basterebbe questo per mettere in evidenza come si tratti di un personaggio politico che ha un'estrazione radicalmente diversa rispetto alla ...

“11 anni per riaprire il mio ristorante” - imprenditore denuncia : "Abbiamo speso piu' soldi per tasse, burocrazia e avvocati che per la consistente ristrutturazione del locale stesso". L'imprenditore pugliese Gianfranco Mazzoccoli commenta cosi' in una nota la riapertura dopo 11 anni di "lungaggini burocratiche e conseguente inattivita'" del ristorante Dentromare, che si affaccia direttamente sulla spiaggia di Specchiolla, in provincia di Brindisi. Una storica pescheria con cucina che ha lavorato dalla meta' ...

Sammarco : 8 mesi per riaprire fermata metro e Raggi ha coraggio di esultare : Roma – “A Roma ci vogliono otto mesi per riparare due scale mobili della metropolitana e riaprire una fermata. E la sindaca esulta pure! Tutto questo da’ la misura dello stato in cui versa la Capitale. Tra rifiuti che ‘campeggiano’ in mezzo alla strada, mezzi pubblici che non passano e aziende che falliscono siamo a un degrado mai visto. Raggi lasci perdere”. Cosi’ in un comunicato Gianni Sammarco, ...