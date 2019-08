Moto d’acqua | Salvini al videomaker | “Vada a riprendere bambini in spiaggia | che le piace

Figlio di Salvini sulla Moto d’acqua della polizia - il ministro al videomaker : “Vada a riprendere i bambini e i minorenni visto che le piace” : Duro botta e risposta tra Matteo Salvini e Valerio Lo Muzio, il videomaker e giornalista di Repubblica che pochi giorni fa ha ripreso il Figlio del ministro dell’Interno sulla moto d’acqua della polizia. Il ministro ha replicato a più riprese con durezza al giornalista che stava tentando di porgli delle domande sul comportamento della sua scorta. Seccato, Salvini gli ha impedito di parlare e di concludere le domande: “Lei che è ...

Salvini - quando il ministro diceva : “I nostri agenti non sono autisti di nessuno”. Il video diventa virale dopo il caso del figlio sulla Moto d’acqua : “Alcune scorte hanno un senso, alcune vanno rinforzate, altre scorte per personaggi che non corrono alcun rischio, possono essere tranquillamente eliminate per restituire poliziotti e carabinieri al loro lavoro che non è quello di fare l’autista e il cameriere di nessuno“. È il 10 aprile 2019 e il ministro dell’Interno Matteo Salvini sta partecipando alle celebrazioni per la Festa della Polizia a Villa Borghese, a Roma. ...

Polemiche per il figlio di Salvini su Moto d’acqua della Polizia : Infuria la polemica per le immagini, mostrate in un video esclusivo di Repubblica.it, in cui si vede il figlio 16enne del ministro degli Interni, Matteo Salvini su una moto d'acqua della Polizia a Milano Marittima. Il tutto sotto gli occhi dello stesso vice premier. Episodio aggravato dal fatto che alcune persone, qualificatesi come agenti di Polizia, hanno cercato di bloccare il giornalista Valerio Lo Muzio, mentre filmava la scena. "È un mio ...

Figlio Salvini su Moto d’acqua della polizia - Questura verifica eventuale «uso improprio». Il vicepremier : «Errore mio - nessuna responsabilità dei poliziotti» : Un nuovo caso. La Questura di Ravenna ha avviato accertamenti per verificare l’eventuale uso improprio di un mezzo della polizia, in seguito ad un video, pubblicato da Repubblica, che mostra il Figlio del ministro dell’Interno Matteo Salvini salire a bordo di una moto d’acqua della polizia insieme ad un agente a Milano Marittima e fare un giro in acqua. «I mezzi della polizia servono per garantire la nostra sicurezza, non per ...

Salvini - Bonafede : “Figlio su Moto d’acqua Polizia? Dibattito di basso livello - italiani non perdono il sonno” : “Il caso del figlio di Salvini sulla moto d’acqua della Polizia? Sinceramente non credo che sia una cosa da commentare oltre, gli italiani non perdono il sonno su questo“. Sono le parole del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ospite di “In Onda”, su La7. “So che la questura sta facendo le verifiche che deve fare – spiega – ho sentito le dichiarazioni di Salvini, mi dispiace per i ...

Le Moto d’acqua e il desiderio (della destra) di essere come tutti : di Andrea Masala Qualche anno fa, quando era famoso e potente (e aduso alle cabine di regia poliziesche a Genova sebbene non ne fosse ministro), Gianfranco Fini fu portato da alcuni poliziotti a fare immersioni in un posto di mare vietatissimo. Pensai allora al carattere doppio dei italiani verso il potere: antipolitico alla distanza e collettivamente (so’ tutti ladri…è tutto un magnamagna…) e servile individualmente e in ...

Matteo Salvini e la Moto d’acqua : da Obama a Moro - il contegno dei politici al mare : Da Barack Obama a Vladimir Putin, passando per Winston Churchill e Bill Clinton, le immagini dei politici in vacanza rispondono da sempre a esigenze comunicative ben precise, rispetto ai propri elettori e allo spirito dell'epoca. Anche quelle "sgraziate" e da "uomo qualunque" del ministro dell'interno Matteo Salvini.Continua a leggere

Il figlio di Salvini sulla Moto d’acqua della polizia : scoppia la polemica : Che cosa ci fa il figlio sedicenne di Matteo Salvini a bordo di una moto d’acqua della polizia dello Stato, insieme a un poliziotto, nel mare di fronte alla spiaggia di Milano Marittima? È stato il quotidiano Repubblica a pubblicare il video che mostra il «giro turistico». Nonostante il videomaker, durante le riprese, sia stato avvicinato da due uomini che si sono qualificati come poliziotti e che hanno cercato di impedire l’uso della ...

Salvini - Di Maio : “Figlio sulla Moto d’acqua? Ha ammesso errore - poliziotti in imbarazzo” : “Il figlio di Matteo Salvini sulla moto d’acqua della polizia? Sicuramente è un passo avanti che Salvini abbia ammesso l’errore. Spero che i poliziotti coinvolti in questa vicenda non debbano rispondere di qualcosa che in questa situazione li mette in imbarazzo”. A dirlo il capo politico del M5s e vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, sul caso del figlio del leader della Lega ripreso mentre fa un giro sulla moto ...

Salvini - la Moto d’acqua e un Paese che non sa se può ancora fidarsi di chi dovrebbe proteggerlo : Matteo Salvini ieri in spiaggia a Milano Marittima (Foto: Stefano Cavicchi/LaPresse) Eliminiamo il figlio minorenne di Matteo Salvini dalla scena: non è lui il problema. Fine. Il problema è che la sua passeggiata con la moto d’acqua della Polizia di Stato sulla spiaggia di Milano Marittima non è altro che l’ennesimo tassello di un rapporto raggelante del ministro dell’Interno con le forze dell’ordine. Con la loro funzione, con il loro ruolo di ...

Il figlio di Salvini sulla Moto d’acqua della polizia. Due agenti tentano di fermare il giornalista che filma : Il ministro: «Errore mio da papà». La Questura di Ravenna avrebbe avviato «un accertamento per un eventuale utilizzo improprio dei mezzi dell'amministrazione»