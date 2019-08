Moglie scopre il tradimento di suo marito grazie al su pappagallo molto loquace | la

Scopre alcune lettere di 30 anni che la Moglie scriveva con l’amante e per il dolore tenta di suicidarsi : Rovistando tra gli armadi, nascoste sotto un tiretto un uomo ha scoperto alcune lettere della moglie che scriveva al suo amante risalenti a 30 anni fa. L’uomo, accecato dalla gelosia, ha cercato di suicidarsi, prima lanciandosi da una finestra, poi cercando di impiccarsi con una corda. L’uomo è stato fermato in tempo dalle forze dell’ordine. L’uomo aveva prima tentato di suicidarsi lanciandosi nel vuoto da una finestra. Solo il ...

Bitter Sweet - spoiler agosto : l'Onder scopre che la Moglie ha abortito : Nel corso delle nuove puntate di 'Bitter Sweet, ingredienti d’amore’ e che verranno trasmesse il prossimo mese di agosto su canale 5, i fan della soap opera turca assisteranno a clamorosi risvolti, non solo nel rapporto tra Nazli e Ferit, ma anche tra i coniugi Onder. Dalle anticipazioni infatti, il perfido Hakan scoprirà, grazie alla rivelazione di Asuman, che la moglie lo ha tenuto all’oscuro della gravidanza e che ha abortito in segreto. Come ...

Giura che ha smesso di fumare ma la Moglie scopre la verità da Google Street View : Un uomo ha raccontato quello che gli è capitato ad un giornale, suscitando un po’ di ilarità e tanta comprensione. L’uomo, inglese, Donny Riding, di Liverpool è un signore distinto che, purtroppo, ha avuto un infarto a seguito del quale si è, però, ripreso brillantemente. I medici si erano, così, raccomandati che smettesse di fumare e la moglie si era fatta Giurare che così avrebbe fatto. La donna, dunque, era tranquilla che il marito ...

Scopre che la Moglie ha un amante! Lo trova e lo evira con le forbici : Quando ha scoperto che sua moglie aveva un amante è letteralmente andato su tutte le furie e – dopo aver scoperto chi era il suo "rivale" in amore – ha preso un paio di forbici, l'ha raggiunto a casa e gli ha tagliato il pe**. L’uomo sospettava da tempo che il vicino andasse a letto con sua moglie. La vicenda è avvenuta in Florida, negli Stati Uniti. Alex Bonilla ha fatto irruzione nella casa della vittima, poi ha minacciato l’uomo con una ...

Una Vita - spoiler : Leonor scopre che Inigo ha una Moglie e un figlio - Eva e Nacho : La soap opera iberica 'Una Vita' è sempre in grado di incuriosire i telespettatori. Le trame riguardanti i prossimi episodi italiani rivelano che il vero Inigo Cervera, che si presenterà a tutti gli abitanti con il suo nuovo nome, ovvero Peña, stravolgerà la Vita di Leonor Hidalgo e del fratello di Flora. Il proprietario de La Deliciosa farà i conti con due personaggi legati al suo passato. Nel capitolo numero 783, metteranno piede nel quartiere ...

Rissa alla festa di compleanno : marito scopre il tradimento della Moglie con il consuocero : festa di compleanno con (brutta) sorpresa: il festeggiato scopre che la moglie lo tradisce con il consuocero e scoppia la Rissa al ristorante. I fatti risalgono a domenica scorsa, quando un...