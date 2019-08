Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 1 agosto 2019), a ridosso dell’intervallo della sfida di ritorno di Europa League tra Debrecen e, ilgranata è costretto a dare forfait. Problema muscolare per lui, che rimane qualche minuto a terra prima di venire soccorso dai medici. Visto anche il risultato (0-2con qualificazione in cassaforte), Mazzarri ha preferito prevenire evitando di farlo rimanere in campo. Da capire l’entità del problema e quanto dovrà stare a riposo. Debrecen-live, segui la diretta di CalcioWeb! Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articolo, ildelnon ce la fa: al suoCalcioWeb.

CalcioWeb : Infortunio #Baselli, il centrocampista del #Torino non ce la fa: al suo posto #Rincon - Loscoindividuo : Finisce il primo tempo…#DebrecenTorino 0-2…un buon allenamento…peccato solo per l’infortunio a Baselli…la coperta a… - TuttoIlToro : ?? 45’ | 0-2 | CAMBIO ?? Sostituzione forzata per Mazzarri. #Baselli lascia il campo a #Rincon causa infortunio.… -