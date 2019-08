I Post-it sono sbarcati su Android con l’app ufficiale | provateli subito

In Campania arriveranno 2904 nuovi prof. Ma ci sono ancora Posti vuoti : Via all'assunzione di 53.627 docenti per la scuola dell?infanzia, la primaria, la secondaria di primo e secondo grado. Il decreto è stato firmato stamattina dal...

Fabio Canino in tv rivela sono innamorato ma non sono corrisPosto : Lo scrittore e personaggio pubblico Fabio Canino è stato ospite al programma “Io e Te” e ha rilasciato un’intervista a Pierluigi Diaco. Canino presentando il suo libro “Le parole che mancano al cuore”, ha rivelato: «sono innamorato non corrisposto. L’altra persona non è coraggiosa»: «Le parole che mancano al cuore sono quelle non dette. Meglio dire una parola di troppo perché poi si può chiedere scusa. I silenzi invece lasciano vuoti e creano ...

Fabio Canino - la rivelazione a Pierluigi Diaco : “Sono innamorato non corrisPosto” : Fabio Canino è stato ospite di Pierluigi Diaco a Io e te e, nel corso dell’intervista, il giudice di Ballando con le Stelle si è lasciato andare a dichiarazioni sulla sua vita privata e ha rivelato: “Sono innamorato non corrisposto. L’altra persona non è coraggiosa. Le parole che mancano al cuore sono quelle non dette – ha aggiunto poi riferendosi al titolo de suo libro, “Le parole non dette” appunto -. Meglio ...

Geraint Thomas : ‘Sono deluso anche se il secondo Posto è ancora un grande risultato’ : Proprio nell'edizione in cui è stato messo più in difficoltà il Team Ineos ha centrato il più grande dei risultati al Tour de France, la doppietta con il primo e secondo posto finale di Egan Bernal e Geraint Thomas. Nella decennale storia della Sky, di cui il Team Ineos è la naturale prosecuzione, solo nel 2012 la classifica finale aveva visto un epilogo analogo con Wiggins e Froome alle prime due piazze. Se allora la corsa era stata dominata in ...

"Non ho scritto io il Post. Mi sono assunta la responsabilità per motivi che spiegherò a chi di dovere" : “Quel post non l’ho scritto io, chi mi conosce sa che non penso quelle cose”: lo afferma all’Ansa Eliana Frontini, l’insegnante di Novara nella bufera per la frase “uno di meno” riferita al vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. “Per motivi che spiegherò solo a chi di dovere, mi sono assunta una responsabilità non mia - sostiene - Non si è trattato di hackeraggio, semplicemente ...

Fattura elettronica : tutti i documenti redatti sul MEPA sono soggetti all'imPosta di bollo : L'Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito due importanti risposte, ad altrettante istanze di interpello nei suoi confronti, nelle quali ha fornito importanti chiarimenti per quanto riguarda le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo applicata ai documenti digitali, in primis la Fattura elettronica. Le risposte in oggetto sono state la n° 321 e la n°323 del 25 luglio 2019. Nella risposta 321 viene risolto il quesito circa la corretta ...

U&D - la Mennoia sui possibili nuovi tronisti : 'Ho venti proPoste che possono andare bene' : Lunedì 16 settembre inizierà la stagione 2019/20 di Uomini e Donne, anche se le registrazioni del programma cominceranno a partire da fine agosto. Manca poco dunque all'annuncio dei tronisti che prenderanno parte del programma. Dopo che Giulia Cavaglià e Angela Nasti hanno interrotto i loro rapporti rispettivamente con Manuel Galiano e Alessio Campoli, i fan non aspettano altro che seguire il percorso di un tronista davvero interessato alle sue ...

Paolo Becchi : "Lega e Cinque Stelle hanno qualcosa in comune : sono entrambi movimenti Post ideologici" : C' è un Paese pieno di speranze, che guarda avanti e che ha creduto in questo governo come a qualcosa di veramente nuovo e dalle ampie possibilità, "il governo del cambiamento". Un' avventura, con un partito rinnovato come la Lega nazionale ed il M5S, la novità politica degli ultimi anni. Tesi e ant

Ddl Pillon - per il M5S la proPosta leghista sull’affido condiviso è “superata”. Crucioli e Riccardi : “Ci sono 6 testi - faremo sintesi” : Il ddl Pillon sull’affido condiviso è “superato“. Mattia Crucioli e Alessandra Riccardi, senatori del M5S e membri della Commissione Giustizia, provano così a placare le proteste contro il testo depositato dal rappresentante leghista. Una proposta di legge verso la quale si sono concentrate in questi giorni associazioni, movimenti e rappresentanti dell’opposizione di centrosinistra. “Si lavora a un testo condiviso ...

IBM ha costruito una lingua elettronica che “assaggia” i liquidi e capisce da cosa sono comPosti : I ricercatori del centro IBM Research-Zurich di Zurigo hanno realizzato una lingua elettronica capace di riconoscere i prodotti chimici. Serve per tentare di colmare il divario fra il raffinato senso del gusto umano e i sensori artificiali, che sono molto arretrati rispetto alla facilità con cui le papille gustative umane riconoscono le sostanze. La lingua elettronica di IBM è stata battezzata Hypertaste, ed è supportata da una Intelligenza ...

Rugby a 7 - Grand Prix Series Lodz 2019 : l’Italia centra il terzo Posto in Polonia! Gli azzurri possono sognare le World Series! : Oggi si è conclusa a Lodz, in Polonia, la seconda ed ultima delle Grand Prix Series di Rugby a 7: l’Italia compie un’impresa sportiva, centra il terzo posto finale, e si qualifica per il torneo di Hong Kong che ad aprile 2020 metterà in palio un posto alle World Series 2021. Superata nei quarti la Polonia, gli azzurri si sono arresi alla Spagna, ma poi sono saliti su podio grazie al successo sull’Irlanda. Così al sito federale ...

Giovane donna vuole che la figlia di soli 4 anni diventi una star - Posta le sue foto sui social e spende 10 mila euro per vestirla e truccarla - le reazioni sul web sono terribili : Una donna di 29 anni Sammy Bushell in Gran Bretagna è nell’occhio del ciclone per voler a tutti i costi che sua figlia, che si chiama Hallie Mai, diventi una star sui social. La bambina ha solo quattro anni ed è costretta dalla madre a provare e riprovare vestiti e a passare ore e ore vicino a uno specchio per provare trucchi e parrucche. Il web sembra impazzito e nei confronti della Giovane madre sono partite denunce e ...

Quali sono le emoji più utilizzate dagli utenti? La risPosta da questo studio : In occasione del World emoji Day, Adobe ha pubblicato i risultati di una ricerca sull'utilizzo da parte degli utenti, stabilendo le più amate e le più utilizzate. L'articolo Quali sono le emoji più utilizzate dagli utenti? La risposta da questo studio proviene da TuttoAndroid.

Formula 1 – Quattro anni fa la scomparsa di Jules Bianchi : i Post social di Leclerc e Ferrari sono commoventi [FOTO] : Charles Leclerc e la Ferrari omaggiano sui social Jules Bianchi nel giorno del quarto anniversario della sua scomparsa sono passati già Quattro lunghi anni dalla scomparsa di Jules Bianchi. Il giovane pilota francese è deceduto dopo nove lunghi mesi di coma a seguito di un terribile incidente durante il Gp del Giappone 2014. Ad agosto, Bianchi avrebbe compiuto 30 anni e, oggi, nel giorno del quarto anniversario della sua morte sono in ...