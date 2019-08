Amazon Fire TV Stick Basic Edition è in offerta su Amazon a un prezzo ottimo

Prime Day 2019 : offerta WOW - Amazon Fire TV Stick a 24 - 99€ fino alle 23 : 59 di oggi : La seconda giornata dell’Amazon Prime Day propone offerte imperdibili in moltissime categorie, soprattutto per quanto riguarda il mondo hi-tech, gli elettrodomestici e i dispositivi tecnologici come smartphone, tv e console. Il Fire TV Stick di Amazon, prodotto più acquistato lo scorso Prime Day, viene riproposto in offerta anche per il Prime Day 2019 al costo di 24,99€ anzichè 39,99€.Continua a leggere

Recensione Tablet – Amazon Kindle Fire HD 8 : Trovare un buon Tablet di marca ad un prezzo basso non è una cosa tanto facile da farsi. Anche ora, per un Tablet costruito per intrattenere, piuttosto che ingerire, quel prezzo sembra troppo bello per essere vero. Soprattutto quando la sua lista di funzionalità è lunga quanto quella del nuovo Amazon Fire HD 8. Fino a 10 ore con una singola carica, puoi goderti il display HD da 8 pollici guardando film e programmi TV dai tuoi servizi preferiti ...

In anteprima le offerte Amazon Prime Day 2019 : Fire Stick a meno di 25 euro il 10 luglio : Un'anteprima più che succulenta delle offerte Amazon Prime Day 2019 è già servita oggi 10 luglio. La tanto amata e ricercata Fire Stick (nella sua versione basic) è proposta ad un prezzo davvero ribassato sullo store di Jeff Bezos. La "chiavetta" che consente di trasformare un televisore tradizionale in una vera smart TV può essere infatti conquistata a soli 24,99 euro. Indubbio è come la Fire Stick sia più che mai conveniente già in queste ...

Il giorno è arrivato! Amazon Prime Video sbarca su Chromecast e Android TV - YouTube torna su Fire TV : Finalmente Amazon Prime Video è compatibile con Google Chromecast e molti nuovi modelli di Android TV, mentre YouTube fa il suo ritorno su Amazon Fire TV. L'articolo Il giorno è arrivato! Amazon Prime Video sbarca su Chromecast e Android TV, YouTube torna su Fire TV proviene da TuttoAndroid.

Amazon Fire TV Stick Basic Edition è in offerta a un prezzaccio per gli utenti Prime : È sempre più vicino Amazon Prime Day e in preparazione dell'evento Amazon sta già lanciando le Prime promozioni, a partire da Fire TV Stick. L'articolo Amazon Fire TV Stick Basic Edition è in offerta a un prezzaccio per gli utenti Prime proviene da TuttoAndroid.

Il root arriva anche su Amazon Fire 7 2019 : Da oggi è possibile sbloccare il bootloader e fare il root su Amazon Fire 7: i passi da seguire sono però molti e le ROM cominceranno ad emergere solamente a partire da ora. L'articolo Il root arriva anche su Amazon Fire 7 2019 proviene da TuttoAndroid.

Amazon aggiorna l’interfaccia di Fire OS con la scheda Live : La nuova scheda Live è arrivata su Fire TV: raggruppa tutti i contenuti in diretta, i canali televisivi e lo streaming da PlayStation in un unico luogo. L'articolo Amazon aggiorna l’interfaccia di Fire OS con la scheda Live proviene da TuttoAndroid.

Amazon aggiorna Fire TV Edition aggiungendo l’atteso Dolby Vision : Amazon ha annunciato una nuova Fire TV Edition con Dolby Vision che fondamentalmente è una versione migliorata della smart tv Amazon. Un modello da 55 pollici è disponibile negli Stati Uniti a partire da oggi a 450 dollari, con versioni da 43 e 50 pollici che arriveranno il 30 giugno ai prezzi rispettivamente di 330 e 380 dollari. L'articolo Amazon aggiorna Fire TV Edition aggiungendo l’atteso Dolby Vision proviene da TuttoAndroid.

L’app di TIMVISION arriva ufficialmente su Amazon Fire TV Stick : TIMVISION, la nota TV on demand di TIM, arriva ufficialmente su Amazon App Store. L'articolo L’app di TIMVISION arriva ufficialmente su Amazon Fire TV Stick proviene da TuttoAndroid.