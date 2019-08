Alan Kurdi | Matteo Salvini inchioda Angela Merkel | Ecco l' email con cui la Germania

Nave Alan Kurdi - Salvini : “Il governo tedesco ci sta ricattando. Basta - mi sono rotto le palle” : "Dal governo tedesco sono arrivati segnali pessimi. Mi scrivono che loro si prendono i 30 migranti della Gregoretti se noi facciamo sbarcare i 40 a bordo di quella Nave che si sta avvicinando a Lampedusa": così Matteo Salvini torna sul caso della Nave Alan Kurdi, senza risparmiare da attacchi Francia e Germania.Continua a leggere

Migranti : la Alan Kurdi a sud di Lampedusa con 40 persone | "Non torniamo in Libia" : Ieri il ministrodell'Interno e i colleghi Danilo Toninelli edElisabetta Trenta avevano firmato il provvedimento per il divietodi ingresso nelle acque italiane della nave umanitaria. Si profila un nuovo braccio di ferrotra l'Italia e una Ong

La Alan Kurdi verso Lampedusa : "A bordo c'è un bambino ferito" : La nave Alan Kurdi della Ong tedesca Sea Eye si trova a poche miglia da Lampedusa, in attesa di sapere dove potrà sbarcare i 40 migranti soccorsi mercoledì al largo della Libia. Tra questi, ha reso noto la capo missione Barbara Held, ci sono tre bambini, compreso uno di tre anni con una ferita di 10 cm sulla spalla causata da un'arma da fuoco, e due donne, una delle quali è incinta. A bordo ci sono anche due sopravvissuti al raid ...

Migranti - nave Alan Kurdi verso Lampedusa. Salvini : divieto d'ingresso : Migranti, nave Alan Kurdi verso Lampedusa. Salvini: divieto d'ingresso L'ong tedesca Sea Eye annuncia che la nave ha messo in salvo 40 persone al largo delle coste libiche, tra loro ci sono donne a bambini, e cercano in Italia il porto sicuro. Salvini ribadisce "il divieto di ingresso e di transito nelle acque territoriali ...

Alan Kurdi rifiuta lo sbarco in Libia - Matteo Salvini attacca la Germania : Ora è battaglia con l'Alan Kurdi, la nave della ong tedesca Sea Eye che ha a bordo 50 migranti salvati nel Mediterraneo e che fa rotta verso l'Italia. Sfida totale al Viminale: i responsabili della missione hanno fatto sapere che l'intenzione è quella di portare i migranti a bordo nel porto di Lampe

Nave Alan Kurdi a sud di Lampedusa con 40 migranti soccorsi : Martedì il ministro dell'Interno Matteo Salvini ed i colleghi Danilo Toninelli ed Elisabetta Trenta, hanno firmato il provvedimento per il divieto di ingresso nelle acque italiane della Nave umanitaria

Nave Alan Kurdi prosegue rotta a nord : 12.10 La Alan Kurdi, la Nave della ong SeaEye con a bordo 40 migranti soccorsi ieri al largo della Libia,continua a navigare verso nord ed è a sud di Lampedusa. Ieri il ministro dell'Interno Salvini e i colleghi Toninelli e Trenta hanno firmato il provvedimento per il divieto di ingresso nelle acque italiane. La Guardia costiera libica ha indicato Tripoli come porto sicuro, ma la Ong rifiuta di riportare lì i migranti:in 3 sono sopravvissuti ...

La sfida dell'Alan Kurdi a Matteo Salvini : 'Non sbarcheremo i migranti in Libia' : Nella giornata di ieri la nave Alan Kurdi, gestita dall'organizzazione tedesca Sea Watch ha raccolto 40 migranti nella zona Sar di competenza della guardia costiera libica. Successivamente all'avviso dell'avvenuto soccorso, ha però contravvenuto all'ordine ricevuto di attraccare a Tripoli. L'organizzazione che gestisce la nave "umanitaria" ha infatti comunicato alle locali autorità di considerare la Libia quale "paese in guerra" e pertanto, ...

Nave Alan Kurdi : “Non riportiamo migranti in Libia. A bordo anche due sopravvissuti di Tajoura” : "Obbediremo al diritto internazionale e non riporteremo nessuno in un Paese dove è in corso una guerra civile", scrive la Ong Sea Eye su Twitter, comunicando di aver ricevuto una mail dalla Guardia Costiera libica che indicava Tripoli come porto sicuro. Fra i naufraghi ci sono anche due sopravvissuti dell'attacco al centro di detenzione di Tajoura, in cui oltre 50 persone sono state uccise: un fatto che dimostra ancor di più come queste persone ...

Ong - la Alan Kurdi contro Salvini : 'Non torneremo in Libia' : L'imbarcazione della Sea Eye 'Alan Kurdi' ha deciso di dirigersi verso l'Italia. Nelle ultime ore la stessa nave della Ong tedesca ha rifiutato l'offerta di uno sbarco a Tripoli proposta dalla Guardia costiera libica. D'altronde, lo staff della Alan Kurdi ha fatto sapere di non essere disposto a riportare i migranti nel paese nordafricano, considerato come troppo poco sicuro per gli stessi. In tal modo, riporta un articolo del Giornale, ...

