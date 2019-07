Twilight | la casa di Bella in affitto su Airbnb

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Giorgia Baroncini I fan della saga campione d'incassi potranno soggiornare nelladove è stato girato il primo film sui vampiri con Kristen Stewart e Robert Pattinson Belle notizie per gli amanti di. A distanza di dieci anni dall'uscita del primo film della saga, ispirata ai bestseller di Stephenie Meyer, i fan potranno rivivere la storia trae Edward. Come? Dormendo aSwan. Per circa 300 euro a notte, il portaleha infatti messo inladiSwan, la protagonista interpretata da Kristen Stewart. L'abitazione si trova a Saint Helens, in Oregon (guarda la gallery). Cinque camere da letto, laha lo stesso arredamento delle scenografie originali (qui è stato girato solo il primo film della serie). Come riporta Tgcom24, i proprietari della, datata 1935, hanno aggiunto anche foto e ritagli dei personaggi della saga campione ...

