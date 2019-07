Pass temporaneo disabili e invalidità civile 2019 | quando scade e multe

Fonte : termometropolitico

(Di mercoledì 31 luglio 2019)o definitivo è spesso oggetto di richieste di informazioni da parte degli utenti e dei cittadini. Si tratta di un argomento che trattiamo frequentemente nei nostri articoli. Di seguito andremo in particolare ad approfondire due aspetti:e il tipo di sanzioni che chi ha ilpuò evitare.il? In questo caso c’è da fare una prima distinzione. Esiste infatti iled il contrassegnodefinitivo. Come riferisce il sito laleggepertutti.it la prima tipologia si può ottenere nel caso ditemporanea del richiedente. In questo caso la durata sarà vincolata al periodo dellatemporanea. Nel secondo caso la durata standard è di 5 anni. In entrambi ...

Investireoggi : Pass temporaneo per disabili: possibili infrazioni del codice della strada -