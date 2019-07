Oroscopo 19 agosto | Toro concentrato | nostalgia per Acquario

L'Oroscopo di domani 1 agosto : Leone fantasioso - Acquario egocentrico : Una Luna affascinante nelL'oroscopo di giovedì riesce a dimostrarsi molto ambiziosa ed egocentrica. L'astro d'argento in sinergia con Sole crea un felice connubio non solo per il Leone ma anche per Sagittario, Ariete, Toro e Bilancia. L'oroscopo di giovedì Ariete: affabili e comprensivi, riuscirete a mettere in pratica i sogni amorosi, contando su uno spiccato magnetismo che attrae come una calamita. I rapporti affettivi sono equilibrati grazie ...

L'Oroscopo dell'amore di coppia - 1 agosto : Ariete tenace - Acquario orgoglioso : L'oroscopo dell'amore di coppia di giovedì mette a confronto l'emotività di una Luna posizionata in Leone con il dinamismo aggressivo di Marte, ospite dello stesso cielo astrologico. Due pianeti che si assecondano tra loro, compensandosi e interagendo per elargire una nuova vitalità in amore, che diventa più sensibile e sottile. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno. L'oroscopo dell'amore Ariete: una nuova determinazione è ...

L'Oroscopo del 1° agosto : giornata fortunata per Cancro - Leone - Toro e Ariete : Le previsioni astrali di questa giornata si preannunciano ricche di cambiamenti, sorprese e novità per i nati sotto i segni di fuoco ed, in particolar modo, per i segni zodiacali di Ariete e Leone. Bilancia e Capricorno, stressati dalla tensioni degli scorsi giorni, avranno bisogno di molto relax. Le stelle favoriscono in amore Cancro e Toro che faranno nuovi piacevoli incontri e conoscenze. giornata da dimenticare per i Gemelli. La giornata per ...

L'Oroscopo del giorno 2 agosto - da Bilancia a Pesci : amore - ottimo venerdì per l'Acquario : L'oroscopo del giorno 2 agosto 2019 porta in primo piano le previsioni zodiacali, la classifica stelline quotidiana e l'Astrologia relativa alla giornata di venerdì. A tenere banco è l'andamento riservato dalle stelle ai comparti della vita coincidenti con l'amore e il lavoro. Allora, curiosi di sapere come saranno le stelle prima dell'inizio del weekend? Bene, anche se per tale scopo è pronta già la scaletta con le stelline quotidiane, diamo ...

L'Oroscopo di domani giovedì 1 agosto - primi sei segni : inizio del mese con Ariete al top : L'oroscopo di domani giovedì 1 agosto 2019 mette in risalto una giornata particolare, quella relativa alla partenza di un nuovo mese. Dunque pronta a portare fortuna o creare ansia in amore, nel lavoro e nei rapporti in generale, secondo quanto analizzato e messo in chiaro in questo contesto sarà l'Astrologia, quest'oggi applicata ai primi sei segni dello zodiaco. In primissimi piano pertanto i soli simboli astrali relativi ad Ariete, Toro, ...

Oroscopo Vergine - agosto : soluzioni per i problemi sentimentali : Ottavo mese dell'anno in arrivo. Leggiamo le previsioni astrologiche che riguardano il settore sentimentale, quello professionale e salutare di tutti i nati Vergine per il periodo compreso tra il primo ed il 31 agosto 2019. Di seguito le stelle con suggerimenti per affrontare nel migliore dei modi il terzo mese della stagione estiva. Il mese di luglio ha visto un particolare risveglio in campo sentimentale. I rapporti hanno vissuto un momento di ...

Oroscopo Leone - agosto : buon successo lavorativo : agosto è quasi arrivato. Scopriamo le previsioni astrologiche per tutti i nati sotto il segno del Leone per quel che riguarda il periodo compreso tra il primo ed il 31 agosto 2019. Di seguito, la stelle con amore, salute e il lavoro, ma anche consigli per affrontare al meglio il nuovo mese della stagione estiva. Nell'ultimo periodo i nati sotto il segno del Leone hanno vissuto un buon momento soprattutto a livello psicofisico. C'è stato infatti ...

Oroscopo Cancro - agosto : buona energia per il segno : Un nuovo mese dell'estate è quasi arrivato. Quali saranno le previsioni per tutti i nati sotto il segno del Cancro per il periodo di agosto 2019? Leggiamo le stelle con le previsioni sul lavoro, amore e salute del quarto segno zodiacale. Quello di luglio è stato un mese importante per quel che ha riguardato l'ambito sentimentale dei nati Cancro. Le coppie hanno vissuto delle belle emozioni e i rapporti sono stati fortificati. Alcuni problemi ...

Oroscopo Gemelli - agosto : bel recupero per i sentimenti : Inizia l'ottavo mese dell'anno. Cosa avranno in serbo le stelle per tutti i nati sotto il segno dei Gemelli nel periodo di agosto 2019? Scopriamolo, leggendo le previsioni sul lavoro, la vita sentimentale e salutare del terzo segno zodiacale. Il mese precedente è stato caratterizzato da alti e bassi sia a livello lavorativo che professionale. In particolare, in amore, c'è stato un buon recupero, grazie anche a Marte in ottimo aspetto, che ha ...

Oroscopo Toro - agosto : sentimenti sottotono : È quasi giunto il mese di agosto. Scopriamo le previsioni che riguardano tutti i nati sotto il segno del Toro per quel che riguarda il terzo mese dell'estate. Di seguito le stelle con lavoro, salute e sentimenti, ma anche suggerimenti per vivere al meglio e affrontare l'ottavo mese dell'anno. Nell'ultimo periodo i nati sotto questo particolare segno hanno vissuto un buon momento a livello lavorativo. È stato possibile portare avanti le diverse ...

Oroscopo Ariete - agosto : grande ripresa in amore : Il terzo mese dell'estate è quasi arrivato. Scopriamo le previsioni astrologiche per tutti i nati sotto il segno dell'Ariete per quel che riguarda il periodo compreso tra l'1 e il 31 agosto 2019. Di seguito, le stelle e gli astri su salute, amore e lavoro, ma anche suggerimenti per affrontare al meglio il periodo. Ultimamente i nati sotto il segno dell'Ariete hanno vissuto dei momenti sottotono in campo sentimentale. Molta è stata la confusione ...

Oroscopo Capricorno - agosto : mese di nuove opportunità lavorative : Il mese di agosto porterà maggior serenità all'interno della vita sentimentale del Capricorno, le coppie che durante il mese precedente hanno attraversato dei momenti di instabilità potranno risolvere le problematiche e ritrovare l’armonia. Per quanto riguarda l’ambito lavorativo la seconda metà del mese potrebbe portare delle novità, nasceranno importanti progetti. Anche dal punto di vista salutare non sarà un mese faticoso, le energie non ...

Oroscopo Sagittario - agosto : amore al primo posto : Quello in arrivo sarà un agosto estremamente vantaggioso per il Sagittario che potrà godere di un quadro astrale molto positivo in tutti gli ambiti. Il mese parte con un notevole recupero fisico, le energie non mancheranno, così come anche la voglia di fare. I sentimenti tornano a ricoprire un ruolo di centrale importanza e per i single è arrivato il momento di ricominciare a guardarsi intorno, si potrebbero infatti fare incontri molto ...

Oroscopo Scorpione - agosto : sottotono la sfera sentimentale : Questo terzo mese estivo non sarà privo di complicazioni per i nati sotto il segno dello Scorpione, non mancheranno infatti momenti di nervosismo e agitazione. Qualcuno potrebbe inoltre risentire di un calo di energie ed accusare lievi fastidi fisici. In amore non sarete molto partecipi e le prime due settimane di agosto preferirete trascorrerle in solitudine, per chiarirvi le idee e capire bene come muovere i prossimi passi. Anche in ambito ...