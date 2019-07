Cinquanta parole a rischio estinzione Quale salvereste?

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2019) di Massimo Arcangeli Anticamente, per cancellare il ricordo di chi l’aveva preceduto, il potente di turno poteva decretarne l’oblio con la damnatio memoriae. Nell’antica Roma ne rimase vittima l’imperatore Domiziano, ma la rimozione totale del ricordo di qualcuno era già nota alla civiltà greca e prima ancora a quella egizia: Thutmosi III, successore della donna-faraone Hat-Shepsut, alla morte di questa fece distruggere tutte le statue che la raffiguravano, rigorosamente in abito maschile, e ne fece raschiare il nome da ogni monumento. Una lingua funziona un po’ come la memoria. La damnatio linguae non è molto diversa dalla damnatio memoriae. Spediamo una lingua all’inferno quando rinunciamo a coltivarne il ricordo, quando non reagiamo a chi vuole sottrarla ai suoi parlanti e scriventi manipolando i significati delle suepiù importanti, quelle su cui si fonda una civiltà o una ...

