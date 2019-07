Tuttosport | Verdi al Torino in dirittura d’arrivo

Tuttosport : la prossima settimana incontro Cairo-De Laurentiis per Verdi : Secondo quanto scrive Tuttosport, all’inizio della prossima settimana il presidente del Torino Cairo dovrebbe incontrare De Laurentiis per sbloccare la trattativa per Simone Verdi. Il club allenato da Walter Mazzarri é intenzionato ad accaparrarsi l’attaccante del Napoli prima degli impegni di Europa League. Cairo per il momento è fermo su un’offerta da 20 milioni di euro. Il Napoli vorrebbe inserire nel contratto una ...

Tuttosport : Trattativa col Torino - De Laurentiis chiede il 30% sulla rivendita di Verdi : Cairo ha parlato bene di Verdi e Mazzarri lo reputa una pedina importante per il suo Torino, ma c’è il problema dei costi. La richiesta di De Laurentiis di 25 milioni è troppo alta secondo il club granata. L’edizione odierna di Tuttosport scrive “Le trattative, dunque, sono tante. E d’un certo spessore. L’uomo che serve a Mazzarri è Simone Verdi. Il tecnico cerca un giocatore che sappia ottimizzare l’ultimo passaggio e che ...

Tuttosport : l’agente di Verdi “Trattativa reale col Torino - ma non chiusa : i tempi sono lunghi” : L’edizione odierna di Tuttosport riporta interessanti novità su Simone Verdi e l’interesse del Torino “La trattativa per Simone Verdi procede. Dopo aver incassato il sì del giocatore, il Toro vuole accelerare con il Napoli. Ha fretta, anche se il presidente Urbano Cairo fa pretattica per abbassare il prezzo, visto che i 25 milioni richiesti da De Laurentiis sono considerati troppi. A meno di clamorosi ribaltoni, quel “big” ...

Tuttosport : summit tra De Laurentiis e Cairo per diminuire le distanze su Verdi e Mario Rui : Il Torino ha diversi obbiettivi tra i calciatori del Napoli ma le distanze tra le richieste di De Laurentiis e le disponibilità di Cairo non permettono di chiudere gli affari. Mario Rui, Verdi e Karnesiz nella lista dei granata perché Mazzari li apprezza. L’edizione odierna di Tuttosport, conferma che per Verdi il patron granata risulta disposto a corrispondere una serie di bonus, da aggiungere ai 18 milioni di euro già previsti. In tal ...

Tuttosport : Il Torino tratta per Verdi e Mario Rui. Per De Laurentiis di chiude con 43 milioni : Il Torino pensa seriamente a Simone Verdi, Mazzarri lo considererebbe un tassello importante nel suo gioco. Proprio per questo, secondo quanto riporta TuttoSport, si sarebbero mossi col Napoli per capire le richieste di De Laurentiis. Ma il Torino ha fatto un sondaggio anche per Mario Rui, il difensore portoghese rappresenta una buona possibilità per rafforzare il reparto granata, e il Napoli sembra aperto alla trattativa Gli azzurri sono ...

Tuttosport : Il Torino di Mazzarri vuole Verdi per supportare Belotti in attacco : Il Torino di Walter Mazzarri pensa a come rinforzarsi e sembra che guardi di buon occhio a Simone Verdi, trequartista del Napoli che viene da una stagione in cui, certo, non ha brillato. Mazzarri ha fatto il suo nome come rinforzo ideale per agire alle spalle di Belotti e aumentare il potenziale offensivo della squadra. Lo riferisce Tuttosport. Per Verdi c’è anche un interessamento da parte dell’Atalanta, che gradirebbe inserirlo ...