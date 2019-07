Suicidio assistito non è omicidio Comitato Bioetica verso l' ok | ma l' eutanasia

Il Comitato nazionale per la bioetica - con molta fatica - distingue Suicidio assistito ed eutanasia : Il Comitato nazionale per la bioetica ha pubblicato pochi giorni fa un parere sul suicidio assistito. Il pretesto è il caso Marco Cappato/Dj Fabo. L’anno passato l’ordinanza 207/2018 della Corte costituzionale in risposta a quella della Corte d’Assise aveva rimesso la questione al Parlamento. La buona notizia è l’orientamento più o meno positivo: possiamo insomma decidere della nostra vita. Forse non dovrebbe essere una notizia ma è saggio ...

Noa - il Papa : “Eutanasia e Suicidio assistito una sconfitta per tutti” : È una storia di profondo dolore quella di Noa Pothoven, giovane e bella ragazza olandese di Arnhem, abusata in diverse occasioni dagli 11 ai 14 anni, per anni vittima di stress post traumatico, anoressia, attacchi di panico. L’epilogo di una vita trasformata in un calvario dalle violenze subite è stato ancora più tragico: dopo aver smesso da giorni...