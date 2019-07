Mense scolastiche | la Cassazione dice no al panino da casa | “Non esiste un diritto

Dentro le Mense scolastiche con Marco Bianchi : mangiano sano i nostri figli? : In mensa con Marco BianchiIn mensa con Marco BianchiIn mensa con Marco BianchiIn mensa con Marco BianchiIn mensa con Marco BianchiIn mensa con Marco BianchiMarco Bianchi ci accoglie «in bianco»: indossa cuffia, calzari, camice d’ordinanza. Ci aspetta tra i fornelli di un enorme centro di cottura di Pioltello (Milano) dove ogni giorno vengono preparati 6.500 pasti da distribuire in varie scuole della provincia di Milano. Ma non è lui a ...