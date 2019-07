Incidente camion,caos intorno a Bologna

Tragicosull'A14, a Borgo Panigale,. Morto l'autista di uno dei duecoinvolti, che è andato a fuoco. Ferito l'altro conducente. Secondo la prima ricostruzione due tir si sono tamponati provocando un incendio. Un terzo, una bisarca, è rimasto coinvolto nell'a causa della manovra per evitare i primi due mezzi. Tangenziale in tilt. Temporaneamente chiuso il tratto tra Casalecchio di Reno ed il bivio con la A14. Riaperta intanto la corsia in direzione Nord.(Di martedì 30 luglio 2019)