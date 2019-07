Caruso ha un nuovo amore E si prende una rivincita sulla Fico

Fonte : dilei

(Di martedì 30 luglio 2019) È tornato il sereno nella vita di Paoladopo la delusione dell’affaire-Caserta, la conferma arriva da Instagram. Cresce, nelle ultime ore, la curiosità dei fan rispetto all’ultima fotografia pubblicata dalla showgirl calabrese, che la ritrae in compagnia di Moreno Merlo. Sorridono entrambi, scambiandosi uno sguardo complice: quello scatto assomiglia proprio ad un felice ritratto di famiglia. Che sia arrivato l’nella vita dell’ex bonas di Avanti un altro, dopo la delusione dell’epilogo con Francesco Caserta? A tenerle compagnia, in quella fotografia e forse nella vita, è Moreno, volto già noto della televisione italiana. Il ragazzo infatti ha partecipato all’ultima edizione di Temptation Island come tentatore. Lui ha 29 anni ed è di Moncalieri. Ama lo sport e i viaggi e nel tempo libero lavora come dj in alcuni locali d’Italia. Paola si sarà innamorata di lui? I due in ...

