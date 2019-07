Carabinieri di nuovo in lutto | Simone è morto a 28 anni Lo strazio dei colleghi

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 30 luglio 2019) Uncolpisce l’Arma dei. Nel pomeriggio di ieri, in una drammatico incidente, èForgetta. Ventotto, ha perso il controllo della sua moto andando a sbattere contro un palo. Il dramma si è consumato intorno alle 16.30 all’altezza del civico 27 di Corso Sempione a Milano. Non appena è scattata la segnalazione dell’incidente, sul posto è intervenuto il 118 che hanno portato il giovane all’ospedale Fatebenefratelli, dove purtroppoForgetta èun paio d’ore dopo che era arrivato in condizioni molto gravi. Allertati anche ie la polizia locale per i rilievi del caso. Secondo i primi riscontri, nell’incidente non risulterebbero coinvolti altri mezzi.Forgetta era un motrociclista del Radiomobile deidi Milano. Un appassionato di moto, un passione che purtroppo gli è cosatata la vita. Il ...

