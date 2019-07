Alessandra Amoroso in pausa dalla musica pensa ai prossimi progetti | “Mai più di corsa”

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 30 luglio 2019) Arrivano nuove rivelazioni dain, dopo il mega raduno che ha tenuto a Cinecittà World che ha tenuto per tutti i fan della Big Family per i quali ha organizzato l'evento gratuito a chiusura della fortunata annata nella quale ha festeggiato il primo decennale di carriera. Sentita da Sorrisi e Canzoni TV,ha rivelato quali siano i suoie di essere costantemente al lavoro per proporre nuovache arriverà però nei tempi che ritiene consoni e non "di corsa". "Per passione non si smette mai. Però penso al futuro in modo molto diverso. Non voglio più fare niente di corsa. Durante il periodo di '10' abbiamo dato vita a tutto in contemporanea, dall'album al tour. In futuro, quando tornerò, voglio occuparmi di una cosa per volta". In questi mesi dedicati alla famiglia e agli affetti,si ...

IlContiAndrea : Alessandra Amoroso: 'Non voglio più fare niente di corsa' ?? - IlContiAndrea : Alessandra Amoroso, Gigi D’Alessio, Elisa, Emma, Francesco Gabbani, Gué Pequeno, J-Ax, Mahmood, Max Pezzali, Raf e… - MatteoPrato : RT @vucciria79: Solo per ricordarvi che tra cinque mesi esatti a quest’ora la vostra amica vi chiederà su whatsapp se volete mettere 35 eur… -