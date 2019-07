La Cina chiede a Hong Kong di ristabilire l' ordine al più presto

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 29 luglio 2019) Lasta perdendo la pazienza davanti alle continue proteste ad. Il Governo di Pechino ha chiesto all’esecutivo della regione amministrativa speciale didi punire i responsabili delle violenze alle manifestazioni di protesta e di “l’al più”. Lo ha riferito il portavoce dell’Ufficio pere Macao del Consiglio di Stato, Xu Luying, in una conferenza stampa a Pechino. I manifestanti, ha denunciato, hanno “gravemente compromesso” la prosperità e la stabilità del territorio.“Riteniamo che al momento il compito prioritario disia quello di sanzionare le azioni violente e illegali in conformità alla legge,l’al piùe mantenere un ambiente propizio per gli affari”, ha affermato il portavoce ...

