ATP Cup – Date | investimenti e tennisti partecipanti | ci saranno Federer | Djokovic e

Fonte : sportfair

(Di lunedì 29 luglio 2019) Svelati nuovi dettagli sull’ATP Cup, il torneo che prenderà il via il prossimo gennaio in Australia: 3 città ospitanti,importanti e la speranza di avere, Nadal eL’ATP Cup, il torneo a squadre che sostituirà la Hopman Cup, è uno degli eventi più attesi del 2020. La competizione si disputerà infatti dal 3 al 12 gennaio prossimo in Australia, con ben 3 città ospitanti: Perth, Brisbane e Sydney. Il governo aussie sta organizzando l’eventoco al meglio, contando di ricavarne ben 12.6 milioni di dollari, rispetto ai 3 della Hopman Cup. Il ministro del turismo australiano, Paul Papalia, ha dichiarato: “più eventi di tale caratura continuiamo ad organizzare a Perth, più riusciremo ad attrarre turisti nell’Ovest dell’Australia, il che implica crescita dell’economia e creazione di posti di lavoro. Il Governo McGowan sta lavorando duramente per far sì ...

twolighteyes : Svelati nuovi dettagli sull'ATP Cup: ci sarà anche @rogerfederer? - TennisWorldit : Svelati nuovi dettagli sull'ATP Cup: ci sarà anche Roger Federer? - genovesergio76 : Eurosport : Novak Djokovic rinuncia alla Rogers Cup: 'Ho bisogno di riposo'. Fuori anche Del Potro - -