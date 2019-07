Badminton | Japan Open 2019 | due titoli al Giappone | uno a testa per Corea del Sud | Cina

Fonte : oasport

(Di domenica 28 luglio 2019) Si è concluso ildi, torneo di categoria World Tour Super 750, con un montepremi di 750000 dollari americani: a Tokyo fanno festa quattro Nazionali. Dueal, gli altri equamente divisi tradel Sud,ed Indonesia. Tre finali perse per l’Indonesia, due per il. Di seguito i risultati delle finali deldi: Finale singolare maschile Kento Momota (, 1) b. Jonatan Christie (Indonesia, 6) 21-16, 21-13 Finale singolare femminile Akane Yamaguchi (, 4) b. Nozomi Okuhara (, 3) 21-13, 21-15 Finale doppio maschile Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo (Indonesia, 1) b. Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan (Indonesia, 4) 21-18, 23-21 Finale doppio femminile Kim So Yeong / Kong Hee Yong (del Sud) b. Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara (, 1) 21-12, 21-12 Finale doppio misto Wang Yi Lyu ...

