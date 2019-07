Anziano travolto dal fango ad Arezzo | ritrovato morto

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 28 luglio 2019) Luca Sablone Era disperso dal pomeriggio di sabato: il corpo senza vita è stato rinvenuto in una frazione dipoco dopo le 8 di domenica Il maltempo continua a provocare danni e morti. Questa mattina adè stato trovato il cadavere di un uomo di 75 anni, di cui non vi era più alcuna traccia a partire dal pomeriggio delle giornata di ieri, sabato 27 luglio: le ricerche sono giunte dunque al termine dopo un'intera nottata di operazioni. Vittima travolta dalIl corpo senza vita è stato rinvenuto in mezzo ale ai detriti, vicino alla sua auto che è stata letteralmente trascinata dalla corrente d'acqua e che ora attende di essere recuperata dai pompieri. Il drammatico ritrovamento è avvenuto poco dopo le 8 in località Olmo, nei paraggi del campo sportivo; i vigili del fuoco e la polizia locale avevano trovato la vettura dell'vicino a un sottopasso ...

